Huawei официально представила флагманские смартфоны серии Mate 70

Huawei представила флагманскую серию смартфонов Mate 70, включающую четыре модели: Mate 70 Pro+, Mate 70 RS, Mate 70 и Mate 70 Pro. Две последние модели оснащены яркими LTPO OLED-дисплеями, обновлёнными камерами и собственным чипом Huawei. Это также первые смартфоны Huawei без компонентов Android.

Mate 70 — самая компактная модель серии (7,8 мм), оснащенная 6,7-дюймовым дисплеем (2688 × 1216 пикселей, 1-120 Гц, 2500 кд/м²). Mate 70 Pro имеет 6,9-дюймовый экран (2832 × 1316 пикселей, 1-120 Гц, 2500 кд/м²). Оба смартфона защищены стеклом Kunlun Glass 2 и имеют защиту IP69K.

Mate 70 оснащён 13-Мп фронтальной камерой (f/2.4) с поддержкой 4K-видео, а Mate 70 Pro дополнительно получил 3D Depth для разблокировки по лицу. Оба смартфона имеют боковой сканер отпечатков пальцев, совмещённый с кнопкой питания, которая также обеспечивает быстрый доступ к функциям, таким как включение вспышки, запуск помощника и переключение в беззвучный режим.

Оба смартфона предлагаются в конфигурациях с 12 ГБ ОЗУ и накопителями на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Mate 70 оснащен батареей на 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт (проводная) и 50 Вт (беспроводная), а Mate 70 Pro — батареей на 5500 мАч с поддержкой 100 Вт (проводная) и 80 Вт (беспроводная) зарядки.

Оба смартфона работают на HarmonyOS 4.3 с последующим обновлением до HarmonyOS 5.0 (HarmonyOS NEXT). Цена Mate 70 варьируется от $757 (12 ГБ/256 ГБ) до $965 (12 ГБ/1 ТБ). Mate 70 Pro стоит от $895 (12 ГБ/256 ГБ) до $1100 (12 ГБ/1 ТБ).