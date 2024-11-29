В БГУИР проходит конференция «Компьютерное проектирование в электронике»

28 ноября в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники стартовала Международная научно-практическая конференция. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Конференция собрала на одной площадке представителей ведущих учреждений образования и научных организаций республики; производственных предприятий и компаний-резидентов Парка высоких технологий; университетов России, Китая, Узбекистана и Туркменистана. В торжественной церемонии открытия конференции приняли участие представители Министерства образования Республики Беларусь и ОАО «ИНТЕГРАЛ».

В рамках конференции проходят пленарное и секционное заседания. Участники обсуждают такие актуальные направления, как компьютерное моделирование и свойства перспективных материалов; моделирование технологические процессов и приборов микроэлектроники; проектирование интегрированных систем; методы и программные средства компьютерного проектирования.

«Развитие микроэлектронной отрасли в Республике Беларусь - очень востребованное направление на данный момент, поскольку лидерство на рынке высоких технологий достигается за счет производства наукоемких изделий электронной техники. Конференция - это шаг к объединению теоретического и практического опыта экспертов и представителей промышленного сектора, попытка подвести итог и сделать прогноз о том, в каком направлении развиваться и с какими ресурсами», - отметил проректор по научной работе БГУИР Виктор Стемпицкий.