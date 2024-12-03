Представлена серия смартфонов Honor 300

Официально представлено семейство смартфонов Honor 300, которое включает три модели: базовую Honor 300, флагманскую Honor 300 Ultra и Honor 300 Pro. Модели различаются по техническим характеристикам, дизайну и стоимости.

Все три модели оснащены большими AMOLED-дисплеями с высокой частотой обновления 120 Гц. Старшие модели Honor 300 Pro и Ultra получили 6,78-дюймовые экраны с разрешением 2700 × 1224 пикселей, а базовый Honor 300 — 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2664 × 1200 точек.

Honor 300 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Как и другие модели серии, он работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Модели Honor 300 Pro и Ultra используют более производительный процессор — Snapdragon 8 Gen 3. Объём оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ. Honor 300 Pro доступен с 256 или 512 ГБ встроенной памяти, а Honor 300 Ultra — с 512 ГБ или 1 ТБ.

Все три смартфона оснащены передовыми камерами. Главная камера всех моделей — 50-мегапиксельный датчик Sony IMX906 (1/1,56") с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1,95.

Все смартфоны имеют батарею 5300 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки. Honor 300 Pro и Ultra дополнительно поддерживают 80-ваттную беспроводную зарядку. Honor 300 Ultra также оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном и спутниковой связью. Все модели имеют защиту IP65.

Стоимость смартфонов — от $315 до $646.