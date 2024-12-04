Определены самые мощные флагманские Android-смартфоны

Новый рейтинг AnTuTu самых производительных Android-смартфонов за прошедший месяц демонстрирует значительные изменения: флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3 полностью исчез из топ-10.

ASUS ROG 9 Pro (Snapdragon 8 Elite, 24 ГБ/1 ТБ) возглавил рейтинг AnTuTu с результатом 2 932 124 балла. Второе и третье места заняли vivo X200 Pro (Dimensity 9400, 16 ГБ/1 ТБ) — 2 860 505 баллов — и OPPO Find X8 Pro (Dimensity 9400, аналогичная конфигурация памяти) — 2 847 249 баллов, соответственно.

Четвертое и пятое места заняли iQOO 13 и OnePlus 13 (оба на Snapdragon 8 Elite) с результатами 2 846 310 и 2 843 262 баллов соответственно. За ними следуют OPPO Find X8 и vivo X200 (оба на Dimensity 9400) с показателями 2 778 944 и 2 762 207 баллов.

Завершают десятку лучших смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite: Honor Magic 7 Pro (2 673 175 баллов), Honor Magic 7 (2 664 382 балла) и Redmi K80 Pro (2 618 595 баллов).