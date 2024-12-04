Intel представила видеокарты нового поколения

Intel представила видеокарты среднего класса Arc B570 ($219) и Arc B580 ($249) из семейства Battlemage. Продажи Arc B580 стартуют 13 декабря 2024 года, а Arc B570 — 16 января 2025 года. Intel позиционирует новинки как оптимальное сочетание цены и производительности.

Видеокарты Arc B570 и B580 используют архитектуру Xe2 Battlemage, но, в отличие от интегрированной графики Intel Lunar Lake, обладают значительно большим количеством ядер, до 12 ГБ видеопамяти и TDP до 190 Вт. По заявлению Intel, Arc B580 примерно на 10% производительнее Nvidia GeForce RTX 4060 ($299) и AMD Radeon RX 7600 ($269), хотя в отдельных тестах может им уступать.

Arc B580 работает в широком наборе игр быстрее, чем RTX 4060, при разрешении 1440p и высоких настройках качества графики, утверждает производитель. Новинке в паре с флагманским процессором Intel Core i9-14900K, хватает ресурсов, чтобы держаться выше 60 кадров в секунду в Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Returnal и The Witcher 3, на что GeForce RTX 4060 не способна.

Intel Arc B570, младшая модель, отличается от Arc B580 меньшим количеством ядер Xe2 (18 против 20), блоков трассировки лучей, тактовой частотой (2500 МГц против 2670 МГц), объёмом памяти (10 ГБ против 12 ГБ) и более узкой шиной памяти (160 бит против 192 бит), что приводит к снижению пропускной способности (380 ГБ/с против 456 ГБ/с) и TDP (150 Вт против 190 Вт). Обе карты используют один 8-контактный разъем питания, интерфейс PCIe 4.0 x8, поддерживают кодеки AV1, HEVC, AVC, VP9 и XAVC-H, и оснащены тремя портами DisplayPort 2.1 и одним HDMI 2.1.