Samsung выпустила бета-версию One UI 7.0 (на базе Android 15) для серии Galaxy S24 (кроме модели FE) в Германии, Южной Корее и США. В ближайшие дни обновление станет доступно в Индии, Польше и Великобритании. One UI 7.0 предлагает обновлённый дизайн, расширенные возможности персонализации, улучшенную анимацию и новые функции.

Бета-версия One UI 7.0 (прошивка S92xBXXU4ZXKZ, более 4,7 ГБ) доступна для Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Обновление включает декабрьский патч безопасности и новую ИИ-функцию Galaxy AI — Writing Assist Tools. Этот инструмент позволяет проверять орфографию, грамматику и стиль текста, создавать резюме и автоматически форматировать заметки. One UI 7.0 также включает функцию Call Transcripts с поддержкой 20 языков для транскрипции записанных звонков.

One UI 7.0 полностью переработан: обновлён дизайн панели быстрого доступа, улучшен интерфейс многозадачности и упрощен экран уведомлений. Панель быстрого доступа и уведомления теперь разделены на отдельные экраны. Уведомления (круглой формы и увеличенного размера) доступны свайпом вниз от любого места на главном экране или сверху экрана.

One UI 7.0 включает новую панель Now Bar, отображающую текущие действия: звонки, перевод, воспроизведение музыки, тренировки в Samsung Health, SOS и таймер. Она вызывается из строки состояния и располагается сверху экрана (снизу — на экране блокировки). Samsung планирует расширить список поддерживаемых приложений и сервисов в будущем.

One UI 7.0 предлагает множество настраиваемых виджетов для стандартных приложений, позволяя пользователям изменять их внешний вид и функциональность, а также добавлять метки. В ответ на многочисленные просьбы пользователей, панель приложений теперь поддерживает вертикальную прокрутку. Кнопка Finder расположена внизу экрана, улучшая доступность интерфейса.

One UI 7.0 усиливает контроль над конфиденциальностью и безопасностью. Новая панель Knox Matrix Dashboard предоставляет централизованный обзор состояния безопасности всех подключенных устройств Samsung, включая смартфоны, планшеты, телевизоры и совместимую бытовую технику.

One UI 7.0 улучшает защиту и восстановление данных на потерянных устройствах. Функция Auto Blocker теперь имеет параметр "Максимальные ограничения", блокирующий доступ к сетям 2G и предотвращающий автоматическое подключение к незащищенным сетям Wi-Fi.

Ожидается, что стабильная версия One UI 7.0 будет доступна для серии Galaxy S24 в первом квартале 2025 года, после чего обновление распространится на другие устройства Galaxy.