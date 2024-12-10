Компания Илона Маска xAI представила новую нейросеть Aurora

Илон Маск представил Aurora — новую нейросеть для генерации реалистичных изображений. Разработку ведет компания xAI.

В xAI рассказали: "Мы улучшили возможности Grok по генерации изображений с помощью новой модели под кодовым названием Aurora. Мы обучили модель на миллиардах примеров из Интернета, что дало ей глубокое понимание мира. В результате она преуспевает в фотореалистичном рендеринге и точном следовании текстовым инструкциям. Помимо текста, модель также имеет встроенную поддержку мультимодального ввода, что позволяет ей черпать вдохновение из изображений, предоставленных пользователем, или напрямую редактировать их".