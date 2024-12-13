МТС презентовал работу собственного центра кибербезопасности

МТС в рамках пресс-конференции «Итоги года в кибербезопасности» с Kaspersky продемонстрировал инструменты защиты от киберинцидентов. На встрече с журналистами компания презентовала работу собственного центра кибербезопасности и рассказала, как построен процесс мониторинга и оперативного реагирования.

Центр кибербезопасности МТС аттестован Оперативно-аналитическим центром (ОАЦ) при Президенте Республики Беларусь и является частью Национальной системы обеспечения кибербезопасности страны. Специалисты в круглосуточном режиме осуществляют мониторинг событий информационной безопасности и отрабатывают киберинциденты различного уровня сложности.

Сегодня центр кибербезопасности защищает IT-инфраструктуру МТС и предлагает комплексные решения бизнесу. Также компетенции сотрудников позволяют обеспечивать цифровую безопасность объектов, которые представляют стратегическую важность для государства.

«Телеком играет центральную роль в обеспечении связью, поэтому защита сетей и данных клиентов становится вопросом национальной безопасности. Кибератаки могут иметь серьезные последствия — от утечки информации до полного паралича систем. Осознавая это, мы в МТС постоянно работаем над киберустойчивостью и перенимаем передовые решения в области цифровой безопасностиГлавная задача центра — защита инфраструктуры от растущих рисков в цифровой среде, выявление слабых мест и эффективное реагирование на вызовы», — подчеркнул руководитель группы реагирования на киберинциденты центра кибербезопасности МТС Георгий Маркарян.

Для поддержания технической инфраструктуры центра кибербезопасности МТС применяется экосистемное решение, которое помогает обнаруживать угрозы и реагировать на них в реальном времени. В качестве платформы для развертывания компонентов защиты используется МТС Cloud, позволяющая масштабироваться для нужд даже очень крупных заказчиков.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KV_newsroom,

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