Xiaomi представила смартфоны Poco M7 Pro 5G и Poco C75 5G

Бренд Poco, принадлежащий компании Xiaomi, анонсировал два новых смартфона с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Это модели среднего ценового сегмента Poco M7 Pro 5G и начального уровня Poco C75 5G. Оба устройства впервые будут доступны на индийском рынке, а затем планируется их запуск в других странах.

Poco M7 Pro 5G оснащён 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем, который поддерживает разрешение 2400 × 1080 пикселей и имеет частоту обновления 120 Гц. Экран выполнен в формате 20:9 и достигает пиковой яркости 2100 кд/м². Защиту от механических повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран.

Основная камера (50 Мп, Sony IMX766, f/1.5, OIS/EIS) дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины. Видеосъемка поддерживается в формате 1080p при 30 к/с. Фронтальная камера — 20 Мп (f/2.2), размещена в вырезе экрана.

Смартфон работает на базе мощного восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 7025 Ultra (2x Cortex-A78 @ 2,5 ГГц + 6x Cortex-A55 @ 2,0 ГГц) с графическим ускорителем IMG BXM-8-256. Доступны варианты с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон оснащен батареей 5110 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки (USB-C), стереодинамиками и 3,5 мм аудиоразъемом. Защита от пыли и влаги по стандарту IP64.

Poco M7 Pro 5G работает на Android 14 с интерфейсом HyperOS, гарантируя обновления ОС в течение 2 лет и 4 лет обновлений безопасности. Доступен в цветах Lavender Frost, Lunar Dust и Olive Twilight. Цена: от $175 (6/128 ГБ) до $200 (8/256 ГБ).

Также Poco анонсировал смартфон C75 5G — бюджетный смартфон с 6,88-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. На передней панели расположен вырез "капля" для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony и поддерживает видеосъемку в формате 1080p со скоростью до 30 кадров в секунду.

Производительность Poco C75 5G обеспечивает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, состоящий из двух высокопроизводительных ядер Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шести энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной — 64 ГБ, с возможностью расширения с помощью карты памяти microSD объёмом до 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5160 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью до 18 Вт.

Смартфон поставляется в цветовых вариантах Aqua Bliss, Enchanted Green и Silver Stardust. Розничная стоимость новинки составит около $95.