Вышло обновление "Алисы" и умных устройств "Яндекса"

Команда Яндекса рассказала о нововведениях, которые появились в цифровом помощнике «Алиса» и сопутствующей экосистеме, включая фирменные умные устройства. В декабре пользователям предлагают целый ряд нововведений, создающий новогоднее настроение. 

На «ТВ Станциях» появились новогодние заставки из коллекции Третьяковской галереи и не только, плейлист с новогодними песнями для режима караоке, подборки с праздничными фильмами. Умные лампочки и светодиодная лента теперь поддерживают новогодние режимы освещения. А в приложении «Дом с Алисой» появились новогодние сценарии. 

Что касается других изменений, то «Алиса» теперь узнает пользователей на всех «Станциях» и «ТВ Станциях» в доме. Больше не нужно знакомиться с каждым устройством по отдельности. Также чат с «Алисой» доступен в новом дизайне. 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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