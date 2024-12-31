VR-гарнитуры Quest массово ломаются из-за проблемы с обновлением ПО

Компания Meta Platforms обновила информацию на своем сайте поддержки, сообщив о наличии "проблемы с обновлением программного обеспечения", которая вызывает блокировку VR-гарнитур Quest 2, Quest 3 и Quest 3S. В сообщении компании говорится, что большинство владельцев гарнитур уже имеют возможность продолжить использование своих устройств, при этом Meta "активно работает над устранением проблемы для всех пользователей".

Заявление Meta о проблеме с блокировкой VR-гарнитур Quest 2 и Quest 3 является позитивной новостью для их владельцев, поскольку ранее сообщалось, что компания не будет осуществлять ремонт или замену этих устройств в связи с истечением гарантийного срока.

Некоторые пользователи на Reddit сообщали о получении электронного письма от Meta, в котором говорилось о предоставлении негарантийного обслуживания в связи с данной проблемой. Менеджер форума поддержки Meta заявил, что служба поддержки клиентов "должна получить новые инструкции о том, как предоставлять услуги поддержки в сложившейся ситуации".