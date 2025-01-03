Telegram выпустил первое обновление в 2025 году

Telegram представил первое обновление мессенджера в 2025 году: коллекционные подарки, которые можно передавать другим пользователям, реакции на служебные сообщения о событиях, фильтры для быстрого и удобного поиска сообщений, встроенный сканер QR-кодов и многое другое.

Коллекционные подарки

Теперь, получив подарок в Telegram, можете конвертировать его в уникальный коллекционный. Такие коллекционные подарки можно передавать другим пользователям или выставить на аукцион на NFT-площадках.

Изображения для коллекционных подарков выбираются случайным образом на основе десятков вариаций, созданных художниками Telegram, и дополняются уникальным набором характеристик — таких как цвет фона, узор и номер.

Реакции на служебные сообщения

Когда кто-то из пользователей отправляет подарок, присоединяется к группе или начинает видеочат, в переписке появляется служебное сообщение об этом. Теперь для таких сообщений поддерживаются реакции — так что можно парой нажатий поблагодарить за подарок или поприветствовать новых участников.

Фильтры в поиске сообщений

Над списком чатов в Telegram есть строка поиска — чтобы быстро находить нужное сообщение из любого чата. В мессенджер добавлены на поисковую вкладку «Чаты» дополнительные фильтры для результатов — они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам.

Сторонняя верификация

Верификация публичных персон и организаций помогает пользователям Telegram отличать подлинные источники информации. Чтобы получать информацию из подтверждённых источников было ещё проще, теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, свидетельствующие о подлинности аккаунта.

Когда чат или аккаунт получает стороннюю верификацию, около его имени или названия появляется значок подтверждённого аккаунта, а в профиле показывается пояснительный комментарий.

Авторские эмодзи в названиях папок

Все пользователи Telegram могут создавать свои папки для чатов, чтобы удобнее организовать переписку. Теперь в названиях папок можно использовать авторские эмодзи — так пользователи с Premium-подпиской могут выделить нужную папку или сделать свой список папок минималистичнее, заменив текст на иконки.

Сканер QR-кодов

Камера в приложении на Android и iOS теперь распознаёт QR-коды и открывает ссылки в выбранном браузере по умолчанию без необходимости переключаться между приложениями.