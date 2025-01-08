Lenovo представила ноутбук с расширяющимся экраном

На ежегодной выставке CES 2025, проходящей в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила ряд интересных новинок. Среди них особенно выделяется ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, который стал первым в мире серийно выпускаемым ноутбуком с расширяющимся вверх экраном и поддержкой передовых технологий на базе искусственного интеллекта.

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable является логическим развитием концепции ноутбука с удлиняющимся вверх экраном, впервые представленной Lenovo в 2023 году. В сложенном состоянии ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем, но при необходимости экран может расширяться вертикально, увеличивая свою диагональ до 16,7 дюйма.

Для полного раскрытия экрана ноутбука ThinkBook Plus Gen 6 Rollable предусмотрена специальная клавиша, а также возможность управления с помощью жеста перед камерой. Данный механизм обеспечивает увеличение полезной площади экрана почти на 50 %. Несмотря на возможность значительного увеличения размера дисплея, корпус ноутбука отличается компактностью — толщина составляет всего 19,9 мм, а вес — 1,7 кг.

Новый ноутбук Lenovo относится к классу устройств Copilot+PC и будет предлагаться в различных конфигурациях, оснащенных процессорами Intel Core Ultra. Эти процессоры обеспечивают высокий уровень производительности при выполнении задач с использованием искусственного интеллекта, при этом сохраняя энергоэффективность. Для обработки графики предусмотрен интегрированный графический ускоритель Intel Arc. Устройство будет поставляться с различными вариантами оперативной памяти и внутреннего накопителя. Кроме того, в конструкции предусмотрены модуль беспроводной связи Wi-Fi 7 и интерфейс Thunderbolt 4.

Компания Lenovo сообщила, что ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 Rollable поступит в продажу в первом квартале 2025 года. Его розничная стоимость будет начинаться от 3499 долларов США.