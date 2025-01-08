Фотобанки Getty Images и Shutterstock объявили о слиянии

Фотобанки Getty Images и Shutterstock объявили о своем слиянии, общая сумма сделки составит 3,7 миллиарда долларов США. Целью слияния является расширение библиотек фотоснимков обеих компаний, что является важным шагом в условиях растущей конкуренции со стороны генеративных нейросетей, способных создавать изображения на основе текстового описания.

После завершения слияния генеральный директор Getty Images Крейг Питерс займет должность главы объединенной компании. Обновленный совет директоров будет включать в себя топ-менеджеров обеих компаний, Getty Images и Shutterstock, в том числе генерального директора Shutterstock Пола Хеннесси.

Слияние Getty Images и Shutterstock происходит в условиях массового распространения алгоритмов искусственного интеллекта для генерации изображений по текстовому описанию, разрабатываемых такими компаниями, как OpenAI, Google, Microsoft и Adobe. Также не исключено, что данная сделка по слиянию привлечет внимание антимонопольных органов, которые могут заинтересоваться последствиями данного объединения для рынка.