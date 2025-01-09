«Белтелеком» представляет новую услугу – «Кредит доверия». Теперь даже с отрицательным балансом можно оставаться на связи и пользоваться услугами компании в пределах лимита задолженности до минус 80 рублей.
«Кредит доверия» доступен физическим лицам, которые являются абонентами услуг с авансовой формой оплаты:
- доступ в сеть Интернет byfly на тарифных планах со скоростью 200 Мбит/с и выше;
- «Видеоконтроль» на тарифных планах «Видеоконтроль Дом» и «Видеоконтроль Дом лайт»;
- пакеты услуг на тарифных планах со скоростью передачи данных на прием 200 Мбит/с и более или на тарифных планах со скоростью передачи данных на прием 100 Мбит/с с дополнительными услугами и сервисами (доступ к онлайн-кинотеатрам, «Видеоконтроль», «Умный дом»).
Блокировка услуг осуществляется при достижении баланса в минус 80 рублей. После пополнения счета до положительного значения абоненты снова смогут пользоваться услугами связи без ограничений.
Подключить «Кредит доверия» можно в сервисных центрах, кабинете пользователя или приложении «Мой Белтелеком». Стоимость – 1 рубль в месяц.
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