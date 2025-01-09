HONOR интегрирует Google Gemini AI в новые смартфоны

Компания HONOR официально сообщила о внедрении искусственного интеллекта Google Gemini в свои последние смартфоны. По данным источников, HONOR Magic7 Pro и PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR станут первыми моделями с предустановленным приложением Google Gemini. Об этом пишет Gizchina.
С выходом линейки HONOR Magic7 пользователи смогут воспользоваться рядом мощных инструментов на платформе Google Gemini. К основным функциям относятся:
- HONOR AI Notes: Умное решение для создания заметок.
- AI Photo Expansion: Инструменты для редактирования и обработки изображений.
- AI Style: Опции персонализации, позволяющие адаптировать пользовательский интерфейс под свои предпочтения.
- AI Translation: Функция перевода в режиме реального времени.
Напоминаем, что Google Gemini является интеллектуальным помощником, который предоставляет пользователям возможность взаимодействовать с ним через текстовые команды, голосовые команды, фотографии и камеру.
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