Представлены смартфоны Poco X7 и Poco X7 Pro

Бренд Poco, принадлежащий компании Xiaomi и нацеленный на молодежную аудиторию, представил новый смартфон Poco X7 Pro, а также его особую версию — Poco X7 Pro Iron Man Edition.

Смартфон Poco X7 Pro выделяется наличием мощного процессора MediaTek Dimensity 8400-Ultra, который произведён по 4-нм техпроцессу. Этот чип обещает прирост производительности центрального процессора на 54 % и графической подсистемы на 70 % по сравнению с предшественником Dimensity 8300. Кроме того, Poco X7 Pro оснащён системой охлаждения, основанной на LiquidCool Technology 4.0. Испарительная камера Poco 3D IceLoop с площадью поверхности 5000 мм² эффективно отделяет пар от жидкости, а инновационная 3D-структура в области процессора обеспечивает в три раза более эффективный отвод тепла по сравнению с обычными испарительными камерами.

Смартфон работает на платформе Xiaomi HyperOS 2, основанной на Android. В комплекте имеется приложение Google Gemini и пакет AI-сервисов от производителя: AI Erase Pro, позволяющий удалять объекты с изображений; AI Image Expansion для корректировки композиции; AI Film для создания коротких видео в "кинематографическом" стиле. Также доступен ИИ-переводчик AI Interpreter, который функционирует в реальном времени, а функции AI Notes и AI Recorder помогут в создании сводок и расшифровке аудиозаписей. Некоторые из этих возможностей будут доступны только в марте с выходом обновления ПО и будут работать с использованием облачных технологий.

В рамках партнерства с Marvel представлен специальный вариант Poco X7 Pro — версия Iron Man Edition. Этот смартфон отличается текстурированной отделкой с платиновыми деталями; на задней панели расположено изображение шлема Железного человека и дугового реактора. Эстетика знаменитого комикс-персонажа также отражена в интерфейсе устройства.

Также была представлена базовая модель — смартфон Poco X7 получил производительный и энергоэффективный процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra — смартфон набрал 704 404 балла в тесте AnTuTu, что позволяет ему запускать требовательные к ресурсам игры и справляться с другими тяжёлыми нагрузками вроде редактирования видео, отмечает производитель. Высокую производительность также обещают до 12 Гбайт оперативной памяти. Смартфон работает под управлением Xiaomi HyperOS 2.