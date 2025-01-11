Apple обновила App Store

Компания Apple время от времени обновляет дизайн своего цифрового магазина App Store, стараясь упростить навигацию и повысить видимость отдельных разделов. На днях разработчики вновь трансформировали внешний вид App Store, чтобы улучшить пользовательский опыт в поиске новых приложений для iPhone и других устройств компании.

На этот раз Apple сделала категории приложений более выделенными. Теперь они занимают ключевое место в верхней части экрана. Хотя кнопки категорий не являются нововведением, ранее они располагались гораздо ниже на странице. Теперь именно категории становятся первой вещью, которую замечает пользователь при открытии вкладок «Приложения» и «Игры».

Категории приложений являются отличным способом для поиска новых программ, поскольку в App Store приложения организованы по разнообразным тематическим разделам. Непонятно, по какому принципу выбираются три категории, которые отображаются в верхней части экрана. Скорее всего, для этого учитываются предыдущие загрузки или история поиска на каждом отдельном устройстве. Таким образом, пользователи с различными интересами могут видеть разные категории.

Данный метод должен значительно облегчить процесс поиска новых приложений, так как сортировка по категориям в App Store весьма удобна. Это обновление уже начало внедряться и в ближайшее время станет доступным для всех пользователей магазина цифрового контента App Store.