Xiaomi анонсировала сразу два монитора под брендом Redmi

Компания Xiaomi расширяет свой ассортимент игровых устройств, выпустив новые мониторы G24 240Hz Edition и G27 под своим популярным суббрендом Redmi.

Ключевым отличием от предшественника G24 является повышенная частота обновления экрана, достигающая впечатляющих 240 Гц. Redmi G24 240Hz Edition также получил обновленный внешний вид. Цифры в названии указывают на диагональ экрана – 23,8 дюйма, которые можно округлить до 24. В основе дисплея лежит IPS-матрица, обеспечивающая широкие углы обзора (178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали). Разрешение Full HD (1920x1080), соотношение сторон 16:9 и минимальное время отклика в 1 мс гарантируют четкое и плавное изображение.

Важной особенностью монитора является поддержка HDR400. Кроме того, Redmi G24 240Hz Edition выделяется повышенной яркостью. В то время как большинство мониторов в ценовой категории до 10 000 рублей обычно имеют яркость не выше 250 нит, здесь этот показатель достигает 400 нит. Контрастность экрана составляет 4000:1, что обещает глубокий черный цвет и яркие оттенки.

Из игровых возможностей, помимо очень высокой частоты обновления, в Redmi G24 240Hz Edition есть поддержка обеих самых популярных технологий адаптивной синхронизации изображения FreeSync компании AMD и G-Sync разработки Nvidia.

Монитор Redmi G27 является точной копией модели Redmi G24 240Hz Edition за исключением ровно двух характеристик. Его пиковая частота обновления немного ниже и составляет 200 Гц, а диагональ экрана, наоборот, больше – 27 дюймов вместо 24.

Все остальные спецификации новинок идентичны, так что переплата в более крупной модели аргументирована исключительно увеличенной диагональю дисплея. Внешность у мониторов тоже абсолютно одинаковая. Старшая модель получила самую обычную подставку с регулировкой только угла наклона.