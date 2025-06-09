Meta планирует инвестировать свыше $10 млрд в стартап по разметке данных для ИИ Scale AI

Meta Platforms ведет переговоры о потенциальном вложении более 10 миллиардов долларов в компанию Scale AI, специализирующуюся на искусственном интеллекте. Это стало бы одной из крупнейших инвестиций в частную компанию в истории, согласно источникам Bloomberg. Хотя окончательные условия сделки еще не согласованы, и сумма может измениться.

Scale AI, сотрудничающая с Microsoft и OpenAI, предоставляет услуги по обработке данных для обучения ИИ-моделей – критически важный аспект в быстро развивающемся секторе. В прошлом году компания была оценена в 14 миллиардов долларов. В отличие от других технологических гигантов, таких как Microsoft (инвестиции в OpenAI более 13 миллиардов долларов), Amazon и Alphabet (инвестиции в Anthropic), Meta не имеет собственного облачного бизнеса. Поэтому способ инвестирования в Scale AI остается пока неясным.

Тем не менее, Марк Цукерберг объявил о планах вложить 65 миллиардов долларов в ИИ-проекты Meta в течение года, а компания активно развивает собственную модель Llama и фирменного ИИ-бота, которым пользуются более миллиарда человек ежемесячно. Scale AI, основанная в 2016 году, демонстрирует впечатляющий рост: выручка в 2022 году составила 870 миллионов долларов, а прогнозируется рост до 2 миллиардов долларов к 2025 году. Компания играет ключевую роль в обеспечении высококачественных данных для обучения ИИ, привлекая большое количество специалистов для обработки и маркировки данных.