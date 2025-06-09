Компания А1 значительно улучшила связь в более чем 500 населенных пунктах Минской области

Компания А1 сделала очередной масштабный шаг в направлении по совершенствованию работы своей мобильной сети: компания развернула более 6300 новых сот в диапазоне UMTS-2100 по всей Минской области.

Сегодня сеть А1, работающая в диапазоне 2100 МГц, охватывает 100% городского населения Беларуси. Улучшение гарантирует увеличенную скорость передачи данных и емкость сети, что особенно актуально в крупных городах и зонах с высокой плотностью населения. Увеличенная пропускная способность данного канала позволяет достигать больших скоростей мобильного интернета, а также обеспечивает большую стабильность голосовых вызовов.

Проверить покрытие мобильной сети для определенного адреса можно с помощью поиска по карте здесь. Вы также можете оставить пожелания по улучшению сети для конкретного адреса по ссылке.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг с штаб-квартирой в Мексике.

Сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси — более 14 000 — и имеет максимальные оценки по большинству интегральных показателей согласно совокупным данным независимого регулятора «БелГИЭ», которые доступны на портале оценки качества услуг электросвязи хваля.бел. Более того, благодаря партнерству с инфраструктурным оператором beСloud компания А1 объединяет более 6500 базовых станций в стандарте LTE/4G.