Apple анонсировала операционную систему iOS 26

Apple представила iOS 26, самое масштабное обновление дизайна в своей истории. Эта новая операционная система, распространяющаяся также на iPadOS, macOS Tahoe, watchOS и tvOS, знаменует собой полную унификацию дизайна всей экосистемы Apple.

Ключевым элементом обновления стала технология «Жидкое стекло» (Liquid Glass), которая привносит в интерфейс динамическую глубину и объемность, реагируя на освещение и движения пользователя. Этот эффект применяется ко всем элементам интерфейса – от кнопок до экрана блокировки – адаптируя цветовую палитру под контент и тему оформления. Унификация дизайна, сохраняя уникальность каждой платформы, позволяет максимально использовать возможности чипов Apple Silicon.

Практически все стандартные приложения, включая «Камеру», «Фото», Safari и FaceTime, получили обновлённый интерфейс в стиле Liquid Glass. По словам вице-президента Apple по дизайну Алана Дай, Liquid Glass закладывает основу для новых, более приятных и интуитивных пользовательских взаимодействий.

Обновлённый дизайн интерфейса Apple учитывает современные дисплеи с закруглёнными углами. Элементы управления, панели инструментов и навигация плавно интегрированы в дизайн, динамически адаптируясь к действиям пользователя. Например, в iOS 26 панели вкладок сжимаются при прокрутке, предоставляя больше места для контента, сохраняя при этом доступность.

На iPadOS и macOS обновлённые боковые панели, использующие эффект глубины за счёт преломления фоновых изображений, гармонично взаимодействуют с обоями рабочего стола. На экране блокировки Apple внедрила «Жидкое стекло» для отображения времени, которое стильно размещается за основным изображением, усиливая ощущение глубины.

Для разработчиков Apple обновила SwiftUI, UIKit и AppKit, добавив API Liquid Glass и новые элементы управления. Это упростит адаптацию приложений к новому стилю, делая интерфейсы более интуитивными и привлекательными.