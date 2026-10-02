В ChatGPT появилась виртуальная примерочная

OpenAI продолжает тестировать новые функции, призванные упростить онлайн-покупки. Компания объявила о глобальном запуске двух шопинг‑инструментов: виртуальную примерку одежды и аксессуаров и раздел «Избранное» для сохранения понравившихся товаров.

Разработчики ИИ‑помощников исследуют сценарии применения технологий в рознице. Ранее в ChatGPT была функция мгновенного оформления заказа прямо в чате, но она не оправдала ожиданий. Новые функции для шопинга основаны на недавно выпущенной модели ChatGPT Images 2.5: обещаны более естественные световые эффекты, лучшая детализация текстур, более точное выполнение инструкций по редактированию и сокращённое время генерации изображений.

Для виртуальной примерочной нужно загрузить в ChatGPT селфи или фото в полный рост — в результатах поиска появится кнопка «Примерить». Можно загрузить изображение товара (например, скриншот страницы) и попросить чат‑бота «примерить» его на своё фото. Можно описать желаемый стиль и попросить подобрать образы, или загрузить фото нарядов знаменитостей и попросить найти доступные для покупки предметы гардероба, которые на них надеты.

ChatGPT начинает осваивать области, где ранее доминировали Pinterest и Google как источники вдохновения и площадки для конверсий в продажи интернет‑магазинам. Google запустила виртуальную примерочную в прошлом году — конкуренции с ChatGPT предстоит быть серьезной.