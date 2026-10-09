Apple назначила презентацию на 13 октября

Компания Apple анонсировала презентацию, которая пройдёт в Нью-Йорке 13 октября в 16:00 мск. Приглашение содержит слоган «Welcome home» («Добро пожаловать домой»), что усиливает предположения о готовящихся анонсах в категории устройств для «умного дома».

Ожидается, что компания представит хаб для «умного дома» с 6-дюймовым дисплеем, обновлённую колонку HomePod Mini и новую ТВ-приставку Apple TV.

Кроме того, по слухам, Apple совместно с LG готовит линейку домашних устройств, которые могут быть представлены на мероприятии. В неё войдут видеодомофон, термостат и камера для помещений.

Накануне в сети появились рендеры, на которых, предположительно, изображены некоторые из будущих новинок. Официального подтверждения этих сведений Apple пока не давала.