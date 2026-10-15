В Китае представлен человекоподобный робот Neo1

Китайская NeodraDynamics Robotics показала крупного человекоподобного робота Neo1, предназначенного для тяжелой промышленной работы. Гибридная платформа объединяет гидравлические и электрические приводы, а заявленная грузоподъемность обеих рук достигает 500 кг. Публичный дебют разработки состоялся в партнерстве с JD Industrial на Китайской международной промышленной выставке CIIF 2026.

Рост Neo1 составляет около 4 метров, что относит его к классу крупных андроидов. В конструкции предусмотрено 41 активная степень свободы: 39 суставов работают на миниатюрных гидравлических приводах собственной разработки, а два вращательных сочленения предплечий используют электрические двигатели. Каждый гидравлический модуль весит примерно 1 кг и, по утверждению производителя, способен развивать постоянное усилие в несколько тонн.

Помимо высокой грузоподъемности, разработчики подчеркивают точность управления. Заявленная повторяемость позиционирования достигает 0,0002 дюйма, или 5 мкм. Такой показатель может сделать Neo1 пригодным для сборки крупногабаритных и тяжелых узлов, где требуется точное перемещение деталей.

Потенциальные сферы применения — промышленные предприятия, порты, шахты, подводная инженерия и аварийно-спасательные операции. Робот может перемещать грузы, собирать тяжелые конструкции, обслуживать оборудование и разбирать завалы. Компания также заявляет о возможности выпуска радиационно-стойких гидравлических модулей для работ на ядерных объектах и обращения с ядерным топливом.

NeodraDynamics основали специалисты, связанные с Университетом Цинхуа. По словам основателя Ян Тао, задача компании — создавать роботов, способных выполнять работу, недоступную человеку из-за физических ограничений.