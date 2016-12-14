Как начать программировать, получая больше $30 тыс. в год. Часть 3

Антон Марченко - iOS-разработчик, который за три года сделал уже 15 приложений. Первую и вторую часть мотивирующего рассказа о том, как попасть в ИТ, мы уже опубликовали. В заключительной части Антон делится мыслями о том, где стоит учиться, нужно ли выходить из зоны комфорта и какие тренды в ИТ будут в ближайшем будущем.

Где лучше учиться?

Я закончил факультет «Вычислительные машины, системы и сети», там у нас больше было о том, как программировать data-центры и контролировать микроконтроллеры. Пять лет назад это вообще никому не надо было, а сейчас у нас есть компания Softeq, где все это становится востребованным.

Есть еще проще, вот, допустим, Hexlet University. Он раньше был бесплатным, и там журналист из Казахстана читает достаточно интересные курсы, сейчас подписка стоит $15. Я прошел Стэнфордский курс, Hexlet, uDemy. И, если бы я сейчас начинал, то стартанул бы с uDemy. Это также платные курсы, однако мы живем в такой прекрасной стране, где всегда есть возможность зайти и посмотреть все бесплатно. Как я говорил ранее, если мы начинаем проходить сразу же большое количество курсов, то не получаем от этого никакого удовольствия.

Я отношусь очень положительно ко всем курсам и всем моделям, которые представлены на рынке. До некоторого момента я сам набирал людей и говорил, мол, мы платим большую зарплату, и будем набирать, например, в БГУИР или в БГУ. А потом я отошел от этой концепции благодаря Малькольму Гладуэллу. Он такие очень интересные книги пишет, как «Гении и аутсайдеры», «Что видела собака».

И у него в книге «Давид и Голиаф» была такая интересная мысль о том, что престижность вуза не коррелирует с будущими успехами. Очень важно, чтобы вы сейчас со старта не стремились поступать в какое-то элитное и очень большое заведение. Соизмеряйте свои силы, потому что наибольшего успеха добиваются только 30% топового класса. Не важно, вы закончили КСИС, но были там худшим, как я, потому что все такие умные, а если бы я пошел на факультет попроще, то я, возможно, сразу стал бы лучшим программистом.

Это же самое касается и курсов, которые здесь представлены. Получается, желательно, чтобы вы были в Топ-30 – Топ-50. И тогда у вас будет и больше мотивация. Потому я не смотрю на престижность курсов, а желательно быть на них просто в группе лучших. Вот конкуренция – это уже сложно, но все равно желательно так подстраиваться.

Все будет хорошо

В начале достаточно трудно, но стоит помнить, что все будет хорошо. Но первых два-три года очень сложно. Вы спотыкаетесь на простых вещах, это неприятно, и вы думаете, «ой, может это не мое». Это ваше, вы сможете. Потом становится легче, когда вы на уровне Senior, а после того, как вы получили свою первую работу – через месяц вы уже богаче всех ваших друзей, которые не в нашей сфере.

Чем мне нравится мобильная разработка – тем, что здесь очень много коротких проектов, от работы над которыми получаешь настоящее удовольствие.

Позже я работал над проектом по доставке еды, локальным, и подходит ко мне начальник, говорит, у нас есть предложение, мы выкладываем в отсеки на видео, у нас есть контрольные группы, там есть креатив: нам нужен человек в команду. И я говорю, да вы стартаперы, ребята, а я этим не занимаюсь.

Элемент везения

Вообще, и в Долине, и у нас можно быть совершенно крутым чуваком, но элемент случайности тоже присутствует. Может быть, что вы крутой разработчик, но ваш проект ерунда, и вы из-за него застряли – тут не угадаешь. Можно, конечно, в этом с опытом сориентироваться, какие проекты будут успешными, но без некоторого элемента везения наверное все-таки не обойдется. Однако возможности постоянно появляются и появляются.

Еще одно важное открытие для меня – вот, наша комфортная зона, здесь случаются чудеса. И всем кажется, что вот, мы должны выйти из комфортной зоны. По моему мнению, у меня так не получилось.

О зоне комфорта

Я жил в Москве некоторое время. И нельзя кардинально менять нашу жизнь. То есть, есть три больших составляющих – наша семья, наша специальность, локация. Если одновременно менять две вещи – например, локацию и специальность, то это будет очень трудно. И мысль, которая меня поразила, просто открыла глаза. У нас есть зона комфорта, зона дискомфорта (где все очень плохо). Мы должны войти в зону комфорта, а потом – в зону развития. И когда мы находимся в зоне комфорта – мы тогда можем позволить себе развиваться, учиться дальше и двигаться вперед. Чтобы развиваться, нужно быть в комфорте.

Из помощника мясника в Team-lead

Не страшно менять специальность, мы можем себя сами перепрограммировать. И у нас индустрия-то достаточно молодая. Пять лет назад, например, средний возраст программиста был 24-25 лет. У европейцев и американцев возрастной ценз гораздо выше. Больше взрослых программистов, людей, которые в 30-35 решили стать программистами или тестировщиками, и у них, в общем-то, все вполне хорошо получается.

У нас в одном проекте Team-lead до того, как стать разработчиком, был три года помощником мясника. И с ним работать было очень комфортно, потому что человек обладает жизненной экспертизой, у него есть какая-то такая зрелость, благодаря чему с ним работать гораздо лучше. А вот эти вот молодые, 23-летние Senior’ы, с ними работать не всегда комфортно. Получается, что не хватает у человека жизненного опыта.

Психологическая зрелость наступает после 28 лет в среднем, так говорят психологи. Когда люди зрелые, с ними комфортно работать, потому что программирование - это не только индивидуальный труд, особенно над большим проектом, это и командная работа, и коммуникации очень важны. Потому, если у вас есть какой-то опыт, не надо этого стесняться, попытайтесь его использовать.

Какие области в ИТ наиболее перспективные?

Какие области наиболее перспективны? Есть, например, какой-то фундаментальный курс, Global Metodology, рассказывающий, что такое цифры, что такое структуры данных, и вот эта вот база – она потом будет везде. Потом уже можно выбирать себе какую-то специальность.

Или писать на JavaScript, или пойти на какую-то разработку, или куда-то еще, но желательно, куда входите хорошо. Но смотреть именно на области. Из трендов: BigData – колоссальные объемы информации, Internet of Things (IoT) и искусственный интеллект. То есть, три области, которые в ближайшие пять-пятнадцать лет будут очень перспективными.

Могу порекомендовать серию книг Big Nerd Ranch. И тогда уже можно будет пройти собеседование на уровень Junior. Но я могу сказать, что, как рассказывал, у вас есть возможность пойти по следующему пути. Вы делаете приложение, указываете это в вашем портфолио. На собеседовании это поможет.

Если вы фрилансер, то вам нужно самому его опубликовать, если вы не нашли заказчика. Джуниорам трудно, заказчики их не любят, но если у вас есть в портфолио один-два приложения, то будет легче. Я бы пошел через практику, а потом бы пошел куда-нибудь учиться. Ну и курсы, конечно, тоже бывает полезно пройти.