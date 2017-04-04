Какие тестовые задания ждут кандидатов на собеседовании?

Тесты или технические задания используются для проверки необходимых навыков у соискателей практически в каждой ИТ-компании. В одних ─ это просто устный опрос, в других ─ часовые разборы кода, его оптимизация и прогнозирование результатов. Психологические же тесты используются редко, однако не стоит недооценивать оценку рекрутера.

Тестовое задание как обязательный атрибут собеседования

В аутсорсинговой ИТ-компании Oxagile, специализирующейся на потоковом мультимедиа и Video on Demand, тестовое задание может быть предложено кандидату как во время собеседования, так и после него. «В процессе общения рекрутера с кандидатом тесты не применяем, а вот во время собеседования они могут быть использованы техническими специалистами. Какие-то из тестовых заданий выполняются на собеседовании, а какие-то ─ даются после него», ─ говорит Recruiting Coordinator в Oxagile Валентина Сапоненко.

Компания-разработчик компьютерных игр Gameloft предлагает соискателям выполнить тестовое задание после успешного прохождения собеседования. Данный способ проверки знаний и умений применяется не только для программистов, но и для художников, комьюнити-менеджеров, маркетологов и др. специалистов.

«Для программистов у нас несколько вариантов тестирования (в зависимости от технологий): теоретический онлайн-тест либо разработка небольшой программы для оценки выбранного кандидатом подхода и правильности реализации. Для художников ─ создание арт-дизайна по техническому заданию, для комьюнити-менеджера ─ придумывание контент-плана по определенному проекту, для продуктового маркетолога ─ разработка рекламной кампании по определенному кейсу и т.д», ─ рассказывает HR Specialist в Gameloft Анастасия Дьякова.

В продуктовой компании Viber при интервьюировании используют задачи с частями реального кода, в которых соискателю необходимо либо найти ошибку, либо предугадать, какой результат выдаст код, либо оптимизировать его. А иногда просто пояснить, сработает такой метод решения задачи или нет. «Кандидаты отвечают на технические вопросы устно, что позволяет иногда направить их в нужную сторону, задав наводящие вопросы, а также проследить их рассуждения. Все проходит скорее в форме диалога, нежели просто сухого теста», ─ поясняет менеджер по персоналу Марина Хомич.

В минском центре разработки Wargaming технические тесты могут использоваться на разных этапах рассмотрения кандидатов: до интервью, во время и после него. Для позиций QA инженера на игровых проектах тестовое задание направлено на проверку внимательности, способности замечать ошибки в игре и грамотно их описывать.

«Для позиции разработчика, если у кандидата нет своих доступных примеров кода, мы просим выполнить краткое тестовое задание для оценки чистоты и качества написанного им кода. При отсутствии у соискателя необходимых для вакансии навыков польза от выполнения такого задания обоюдная – кандидат понимает, будет ли ему интересно работать с такими технологиями в будущем, а руководители оценивают, насколько быстро кандидат может сориентироваться в новых направлениях», ─ рассказывает рекрутер в СООО «Гейм Стрим» Татьяна Малиновская.

От 15 минут до 1.5 часа на выполнение технического задания

В компании Oxagile на тестовое задание отводится 15 минут, если оно выполняется во время собеседования. Если кандидат делает его заранее или же после собеседования, то на него может даваться несколько дней (в зависимости от сложности).

В компании Gameloft тоже устанавливается дедлайн на выполнение технического задания, но для некоторых позиций (если это не онлайн-тест) предоставляется дополнительное время по запросу кандидата.

В офисе разработчика белорусского мессенджера конкретного ограничения по времени на выполнение тестового задания не устанавливается. «Если мы видим, что человек в тупике, то стараемся ему помочь. Если это не срабатывает, просто переходим к следующему заданию без лишнего промедления», ─ поясняет рекрутер компании Viber.

В минском центре разработки Wargaming на выполнение тестового задания отводится приблизительно час-полтора. «Если речь идет о домашнем задании, то мы ориентируемся на возможности кандидата — у человека может быть работа, свои планы. Поэтому, высылая ТЗ, мы просим соискателя подтвердить, что он готов его выполнить, а также самостоятельно оценить необходимое время и определить дедлайны», ─ рассказывает Татьяна Малиновская.

Тесты Goggle подходят для их модели хайринга

Крупнейший разработчик компьютерных игр Wargaming изучает опыт других корпораций в тестировании кандидатов и в случаях, где это уместно, адаптирует его под свои нужды.

Разработчик программного обеспечения iFuture считает, что тесты Goggle подходят для их модели хайринга, их проектов и инфраструктуры рынка. Поэтому в наших условиях рынка они не применимы. Минский офис Gameloft при интервьюировании кандидатов использует опыт своих студий по всему миру, оптимизируя их тестовые задания и внедряя их у себя.

В Viber Media отслеживают тренды рынка, а они сейчас, можно сказать, сводятся к тому, чтобы нанимать «правильных» людей с точки зрения личностных качеств. «Мы стараемся обращать внимание на текущие тренды на рынке, но при интервьюировании используем только свои задачи и вопросы», ─ подтвердили в компании.

Оценка профессионального и личностного портрета кандидата

Психологические тесты в Wargaming не используются, однако комплексная система проведения интервью, по словам представителя компании, позволяет оценить профессиональный и личностный портрет кандидата.

«Вопрос ценности психологических тестов в процессе подбора сотрудников был и остается достаточно спорным. Что касается технических тестов, то они зачастую составляют один из этапов рассмотрения кандидатов. К тому же у большинства наших сотрудников ─ специфический набор скиллов, поэтому одним тестом не ограничишься», ─ пояснили в компании.

Для компании Gameloft в равной степени важны и уровень технической подготовки кандидата, и его личностные качества. «Если человек не подходит по психологическим параметрам (выявляется в процессе интервью) конкретно нашей компании и коллектива (будь то ответственность, мотивация или что-то другое), то техническое задание ему не предлагаем», ─ поясняет HR-специалист Gameloft.

Компания Oxagile при собеседовании соискателей психологических тестов не использует, однако немаловажное значение для нее имеет психологическая оценка интервьюеров. «Наши рекрутеры ориентируются по ситуации, подбирая вопросы индивидуально для каждого соискателя», ─ подтвердили в Oxagile.

На интервью в Viber Media кандидат знакомится с лидом и несколькими специалистами из команды, в которой ему предстоит работать. «Кандидат может расспросить этих людей обо всем, что его интересует, и сделать вывод, подходим ли мы ему», ─ говорит Марина Хомич.

Компанию в свою очередь интересует, в каких командах работал кандидат, с какими процессами, что нравилось в этих командах и процессах, что нет? Как человек относится к иерархии в команде, к принятию решений, культуре кодирования? На все эти вопросы, по словам Марины Хомич, нет правильных ответов, поэтому придумать социально желательные крайне сложно.

Задачи на логику: «Почему люки круглые?»

Часто бывает, что задачи на логику повторяются на каждом собеседовании, и соискатели заранее знают на них ответы. Этот факт подтвердили в компании Oxagile. «Многие кандидаты действительно уже знают ответы типичных задач на логику. Поэтому мы их комбинируем: задаем вопросы, которые кандидаты могли слышать в других компаниях, а также предлагаем решить задачи, которые составили сами (и составили мы их так, что вероятность их запомнить и передать другому человеку невелика)», ─ пояснил представитель компании.

Рекрутер в «Гейм Стрим» считает, что вопросы в стиле «Почему люки круглые?» не дают полезной информации о кандидате, поэтому задавать их нет смысла. «Если же задача связана с профессиональной деятельностью, то это помогает определить, как кандидат работает с новой информацией, расставляет приоритеты, на чем основывается при принятии решений. Такая задача имеет право на жизнь», ─ утверждает Татьяна Малиновская.

В Viber задачи на логику соискателям не задают. «Уже существуют исследования, доказывающие, что успешное решение логических задач на собеседовании никак не коррелирует с будущей производительностью сотрудника», ─ подытоживает менеджер по персоналу Марина Хомич.