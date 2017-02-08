Обзор двух беспроводных компьютерных мышей STC

В распоряжении KV.by оказалось два комплекта компьютерных мышей от компании STC. Устройства вроде бы и дешевые, по 10 рублей каждое, но не обделены особенностями: беспроводные, с кнопками навигации, со сменой разрешающей способности. Есть и еще один любопытный штрих, но об этом расскажем чуть ниже.

Технические характеристики, комплект поставки

Параметр Значение STC WM-126 STC WM-242 Размеры (ДхШхВ) 108х70х38 мм 95х65х36 мм Тип полноразмерная Подключение радио Сенсор оптический Максимальная разрешающая способность 1600 dpi Количество кнопок 6 шт. Колесо прокрутки 1 шт.

Поставляются мыши в блистерных упаковках размерами 195х125х80 мм. Внутри каждой – манипулятор, USB приемник, комплект батареек типа ААА.

Внешний вид, конструкция, эргономичность, функциональность

Обе мыши позиционируются как полноразмерные, но в большой ладони, когда устройство длиной с указательный палец, явно смотрятся как ноутбучные.

STC WM-126

Вершина опорной части мыши располагается по центру корпуса. Сам он пластиковый, по фактуре можно различить четыре вида поверхностей:

- опорная часть – матовая, нескользящая;

- обрамления опорной части, колеса прокрутки и кнопки смены разрешающей способности – глянцевые;

- вставки под большой и безымянный пальцы – шершавые, имитация пористости;

- нижняя рабочая поверхность – матовая.

Масса мыши с батарейками составляет 74 г. Устройство легко скользит благодаря четырем ножкам-наклейкам. Сенсор чуть смещен с центра, рядом расположился отсек для установки двух батареек. У одной из ножек находится сдвижной выключатель, а между двумя другими, та самая любопытная деталь – полость для хранения USB приемника при, к примеру, транспортировке мыши.

Корпус модели WM-126 «заточен» для правшей, что выражается не только в расположении на левой стороне кнопок навигации Вперед/Назад, но и большей опорной площадке под большой палец. Хват мыши предполагается когтевой или пальцевый, а вот для ладонного нужны руки поменьше или корпус побольше.

К компьютеру мышь подключается по радиоканалу, сопрягаясь с идущим в комплекте USB приемником. Никаких драйверов не нужно, достаточно вставить USB «свисток» в порт и перевести переключатель на устройстве в положение ON. Сопряжение почти мгновенное.

Индикации выбранного режима dpi в устройстве нет, приходится судить по движению указателя – имеется три режима.

Левая и правая кнопки мыши объединены с опорной частью и по длине визуально не выделены. Ширина их составляет 15-17 мм – впритык для больших пальцев. Ход кнопок четкий, звонкий, глубина порядка 1 мм. Колесо прокрутки вращается легко, но с небольшим скрипом, нажатие его в меру тугое.

Ход кнопок навигации составляет почти 2 мм, Назад находится прямо под пальцем, для нажатия Вперед нужно менять положение ладони.

STC WM-242

Вершина опорной части мыши смещена назад. Корпус также пластиковый, те же четыре вида поверхностей:

- опорная часть – матовая, нескользящая, интересней, чем у предыдущей модели;

- обрамления опорной части, колеса прокрутки и кнопки смены разрешающей способности – глянцевые;

- вставки под большой и безымянный пальцы – матовые, имитация перфораций;

- нижняя рабочая поверхность – матовая.

Полная масса мыши составляет 69 г. Те же четыре ножки-наклейки. Прорезь сенсора раза в три больше, крышка отсека для установки двух батареек закрывает и нишу для хранения USB приемника. Сдвижной выключатель расположен аналогично.

Корпус модели WM-242, если не принимать в расчет кнопки навигации, универсален, подойдет для правшей и левшей. Хват мыши также предполагается когтевой или пальцевый.

Подключение мыши аналогичное, да и USB приемники, кстати, идентичны.

Ширина левой и правой кнопок мыши составляет 15-18 мм, ход их чуть туже. Колесо прокрутки вращается по-другому: медленней, с тактильной «обратной связью» – куда приятней. А вот нажимается колесо очень туго, нужно прилагать весомое усилие.

Кнопки навигации у данной модели короче и уже, а вот кнопка смены режимов dpi, наоборот, больше.

Заключение

Кроме оговорки на размер мышей (принципиально для больших ладоней) замечаний в ходе использования не выявлено. А за такую цену даже мелкие придирки типа звука колеса прокрутки неактуальны.

Благодарим компанию «Территория техники», эксклюзивного импортера STC в Республике Беларусь, за предоставление корпуса для обзора.