Обзор двух беспроводных компьютерных мышей STC

В распоряжении KV.by оказалось два комплекта компьютерных мышей от компании STC. Устройства вроде бы и дешевые, по 10 рублей каждое, но не обделены особенностями: беспроводные, с кнопками навигации, со сменой разрешающей способности. Есть и еще один любопытный штрих, но об этом расскажем чуть ниже.
Технические характеристики, комплект поставки
|
Параметр
|
Значение
|
STC WM-126
|
STC WM-242
|
Размеры (ДхШхВ)
|
108х70х38 мм
|
95х65х36 мм
|
Тип
|
полноразмерная
|
Подключение
|
радио
|
Сенсор
|
оптический
|
Максимальная разрешающая способность
|
1600 dpi
|
Количество кнопок
|
6 шт.
|
Колесо прокрутки
|
1 шт.
Поставляются мыши в блистерных упаковках размерами 195х125х80 мм. Внутри каждой – манипулятор, USB приемник, комплект батареек типа ААА.
Внешний вид, конструкция, эргономичность, функциональность
Обе мыши позиционируются как полноразмерные, но в большой ладони, когда устройство длиной с указательный палец, явно смотрятся как ноутбучные.
Вершина опорной части мыши располагается по центру корпуса. Сам он пластиковый, по фактуре можно различить четыре вида поверхностей:
- опорная часть – матовая, нескользящая;
- обрамления опорной части, колеса прокрутки и кнопки смены разрешающей способности – глянцевые;
- вставки под большой и безымянный пальцы – шершавые, имитация пористости;
- нижняя рабочая поверхность – матовая.
Масса мыши с батарейками составляет 74 г. Устройство легко скользит благодаря четырем ножкам-наклейкам. Сенсор чуть смещен с центра, рядом расположился отсек для установки двух батареек. У одной из ножек находится сдвижной выключатель, а между двумя другими, та самая любопытная деталь – полость для хранения USB приемника при, к примеру, транспортировке мыши.
Корпус модели WM-126 «заточен» для правшей, что выражается не только в расположении на левой стороне кнопок навигации Вперед/Назад, но и большей опорной площадке под большой палец. Хват мыши предполагается когтевой или пальцевый, а вот для ладонного нужны руки поменьше или корпус побольше.
К компьютеру мышь подключается по радиоканалу, сопрягаясь с идущим в комплекте USB приемником. Никаких драйверов не нужно, достаточно вставить USB «свисток» в порт и перевести переключатель на устройстве в положение ON. Сопряжение почти мгновенное.
Индикации выбранного режима dpi в устройстве нет, приходится судить по движению указателя – имеется три режима.
Левая и правая кнопки мыши объединены с опорной частью и по длине визуально не выделены. Ширина их составляет 15-17 мм – впритык для больших пальцев. Ход кнопок четкий, звонкий, глубина порядка 1 мм. Колесо прокрутки вращается легко, но с небольшим скрипом, нажатие его в меру тугое.
Ход кнопок навигации составляет почти 2 мм, Назад находится прямо под пальцем, для нажатия Вперед нужно менять положение ладони.
Вершина опорной части мыши смещена назад. Корпус также пластиковый, те же четыре вида поверхностей:
- опорная часть – матовая, нескользящая, интересней, чем у предыдущей модели;
- обрамления опорной части, колеса прокрутки и кнопки смены разрешающей способности – глянцевые;
- вставки под большой и безымянный пальцы – матовые, имитация перфораций;
- нижняя рабочая поверхность – матовая.
Полная масса мыши составляет 69 г. Те же четыре ножки-наклейки. Прорезь сенсора раза в три больше, крышка отсека для установки двух батареек закрывает и нишу для хранения USB приемника. Сдвижной выключатель расположен аналогично.
Корпус модели WM-242, если не принимать в расчет кнопки навигации, универсален, подойдет для правшей и левшей. Хват мыши также предполагается когтевой или пальцевый.
Подключение мыши аналогичное, да и USB приемники, кстати, идентичны.
Ширина левой и правой кнопок мыши составляет 15-18 мм, ход их чуть туже. Колесо прокрутки вращается по-другому: медленней, с тактильной «обратной связью» – куда приятней. А вот нажимается колесо очень туго, нужно прилагать весомое усилие.
Кнопки навигации у данной модели короче и уже, а вот кнопка смены режимов dpi, наоборот, больше.
Заключение
Кроме оговорки на размер мышей (принципиально для больших ладоней) замечаний в ходе использования не выявлено. А за такую цену даже мелкие придирки типа звука колеса прокрутки неактуальны.
Благодарим компанию «Территория техники», эксклюзивного импортера STC в Республике Беларусь, за предоставление корпуса для обзора.
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