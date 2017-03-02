"Плохой знак". Как высказываются в соцсетях об увольнении Валерия Цепкало?

Сегодня стало известно Валерий Цепкало освобожден от должности директора ГУ "Администрация Парка высоких технологий". Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Соответствующий указ Президент подписал сегодня. Еще на прошлой неделе Цепкало выступал с лекцией в рамках проекта Alter Edu.

KV.by собрали комментарии в Facebook об увольнении Валерия Цепкало. Самые интересные из них - в нашем материале.

Игорь Мамоненко, генеральный директор ГК "БелХард"

- Для меня это неожиданное событие. Я лично отношусь к Валерию с огромным уважением за то, что он успел сделать для становления и развития ИТ-индустрии. Отсутствие в Указе фамилии приемника позволяет предположить его эмоциональную подоплеку.

Что могло ее вызвать, можно только гадать. Но это вряд ли невыполнение плана в 1 миллиард.

По поводу возможной внезапной отмены льгот резидентам ПВТ: я этот вариант исключаю, хотя бы по причине того, что Россия продлила своим программистам практически аналогичные льготы до 2023 года. У нас тоже деньги умеют считать.

Юрий Зиссер, Председатель общего собрания участников в ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА"

- Это очень плохо для страны. Я не думаю, что на его место среди чиновников найдут человека с хорошим английским.

Anatol Shyrvel, журналист

- Как жаль, что всё закончилось. Белорусская кремниевая долина. Один из немногих секторов роста в экономике.

Я помню то совещание, когда Валерий Цепкало впервые обнародовал идею ПВТ, и как некоторые "сильно специалисты" по экономике откровенно ржали. Но идея оказалась супер, что принесло результат для всей страны.

Теперь у Парка высоких технологий будет новый директор. И это будет другой парк, и других технологий.

Вот не случайно многие знакомые айтишники улетели еще перед Новым годом зимовать и работать в теплые заморские края. Будут ли возвращаться по юридическим адресам?

Michael Dubakov, директор компании Targetprocess

- Хотелось бы, чтобы Валерия Цепкало попросили стать премьер-министром. Но не уверен, что это случится.

Kseniya Kruchinina, заместитель генерального директора по персоналу в SoftClub

- Вот в этот момент мэр Вильнюса на таможне делает отдельный коридор "для ИТшников". 3й декрет, Цепкало... Мне кажется кое-кто уверенными твёрдыми шагами готовится к ПМЖ в Венесуэле, или где там его еще могут ждать....

Кирилл Волошин, предприниматель

- Плохой знак: Валерий Цепкало освобожден от должности директора Парка высоких технологий распоряжением президента от 2 марта. Недомиллиард выручки, недавний "..." и либеральные высказывания не прошли даром?

Валерий Цепкало был директором ПВТ с самого основания - октября 2005 года. До этого он работал послом в США и Мексике, был помощником Лукашенко по Минску. На сайте Парка высоких технологий информация о снятии Цепкало отсутствует. Сам Валерий Цепкало информацию не комментирует.