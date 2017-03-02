Лукашенко снял Цепкало с должности директора ПВТ

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Валерий Цепкало освобожден от должности директора ГУ "Администрация Парка высоких технологий". Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко 2 марта 2017 года.

Соответствующий указ Президент подписал сегодня. Еще на прошлой неделе Цепкало выступал с лекцией в рамках проекта Alter Edu. 

Валерий Цепкало был директором ПВТ с самого основания - октября 2005 года. До этого он работал послом в США и Мексике, был помощником Лукашенко по Минску.

На сайте Парка высоких технологий информация о снятии Цепкало отсутствует, он все значится руководителем учреждения.

 

 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Цепкало не останется без работы, ибо номенклатурщик.

mike пишет:

Цепкало не останется без работы, ибо номенклатурщик.

а что же будет с ПВТ?

Аватар пользователя mike

mike

а что же будет с ПВТ?

Возможно, льгот поуменьшится.

Dmitrys10 пишет:

mike пишет:

Цепкало не останется без работы, ибо номенклатурщик.

а что же будет с ПВТ?


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