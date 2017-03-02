Лукашенко снял Цепкало с должности директора ПВТ

Валерий Цепкало освобожден от должности директора ГУ "Администрация Парка высоких технологий". Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко 2 марта 2017 года.

Соответствующий указ Президент подписал сегодня. Еще на прошлой неделе Цепкало выступал с лекцией в рамках проекта Alter Edu.

Валерий Цепкало был директором ПВТ с самого основания - октября 2005 года. До этого он работал послом в США и Мексике, был помощником Лукашенко по Минску.

На сайте Парка высоких технологий информация о снятии Цепкало отсутствует, он все значится руководителем учреждения.