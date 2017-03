Личный опыт: как стать UX-специалистом без опыта в IT

Перед конференцией IT Entrance, которая состоится 22 апреля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий, KV.by решили рассказать о самых интересных выступлениях на прошлом мероприятии. Сегодня своим опытом поделится Яна, которая поменяла работу в банковской сфере на IT.

Как попасть в IT по формуле «24/7»

Еще несколько лет назад я работала в банке, у меня была хорошая должность и такая же хорошая зарплата. Однако каждый день я возвращалась домой истощенная. В последние годы я уже ненавидела свою работу буквально до дрожи в коленках. И каждый раз задавалась вопросом – неужели так будет всю жизнь?

Сейчас я в IT. У меня нет высоких должностей, но есть хороший доход (пусть пока и не такой, как был раньше). И я по-детски счастлива. У меня давно забытое ощущение безграничных возможностей. Я понимаю, что все еще только начинается.

У меня получилось «перепрыгнуть» в область IT по формуле «24/7». И это не про круглосуточную работу, а совсем про другое. Возможно, мой опыт будет чем-то полезен и вам. На основании моей истории вы поймете, что для перехода в IT не имеет значения, сколько вам лет, какой у вас предыдущий опыт работы, образование, и самое важное - что по этому поводу думают все остальные.

Что нужно в IT?

Для начала давайте подумаем, как обычно видят IT в других сферах: закрытый мир, который нам непонятен, загадочные ребята-разработчики. Они вроде живут среди нас, но частенько мы смотрим на них, как на инопланетян. Однако, когда погружаешься в эту сферу глубже, начинаешь понимать, что IT-компании – такие же, как и в большинстве других сфер. Там нужны не только люди, умеющие программировать.

Там тоже нужно уметь продавать и доносить идеи, общаться с клиентами и узнавать их потребности. Ведь наши инопланетяне-разработчики, к сожалению, часто разговаривают на совсем другом языке, чем конечные пользователи их продуктов.

Весь опыт последних десятилетий показывает, что лучшие продукты рождаются на стыке областей и знаний. И IT-сфера нуждается в специалистах из других областей. Пусть это пока не все понимают, но чувствуется, что лед тронулся. Наше великолепное общество айтишников становится не таким закрытым, начинает пополняться другими людьми, у которых другие таланты.

Эволюция IT-продуктов

Чтобы понять, как появилась сфера User Experience, я хочу немного поэтапно показать эволюцию IT-продуктов на примере эволюции человечества.

Сначала люди жили в пещерах. Потом появилось подобие домов. На тот момент даже то, что ты смог собрать себе хижину, которая защищает тебя от дождя, было круто. Больше ничего и не надо было. Когда жилье стало доступно многим, появилось понятие «красивых» и «удобных» домов. Можно где-то повесить картину, где-то иконку, постелить скатерть на столе - и ваш дом будет чем-то отличаться от остальных. С развитием технологий появилась возможность иметь любой дом, какой пожелаешь, были бы деньги. И вот тогда стало важным другое. Дом может быть красивым, теплым, устойчивым, большим или маленьким – самое важное, чтобы там была соответствующая атмосфера. Чтобы из дома не хотелось уходить. До сих пор до конца неизвестно, за счет чего эта атмосфера создается. Почему иногда в доме с шикарным дизайном тебе слишком неуютно и хочется поскорее убежать. А иногда настолько тепло и уютно, что хочется остаться на всю жизнь. Это необъяснимая магия. В IT-продуктах происходит аналогичная ситуация.

В самом начале было достаточно обычных программ с командной строкой ввода. Люди, которые умели ими пользоваться, а тем более люди, которые умели их создавать, были «небожителями».

Потом появились более «человеческие» интерфейсы, в которых вместо команд достаточно было нажать на нужные кнопки, чтобы получить определенный результат. Сайты и программы перестали быть уникальными сами по себе. Поэтому стал развиваться дизайн интерфейсов. Сайты как бы соревновались между собой: у кого ярче цвета, спецэффекты, кто больше обращает на себя внимание. На тот момент это тоже было круто, но эволюция не стоит на месте.

Что мы имеем сейчас? В наше время уже большинство IT-продуктов имеет нормальный дизайн. Технологически также возможно уже «навешать» любые фичи.

Как сделать так, чтобы ваш продукт купили?

Но что происходит? Появились миллионы продуктов, миллионы разработчиков, миллионы компаний, которые производят эти продукты. Появился другой вопрос: как же сделать, чтобы люди их покупали? Как сделать, чтобы конечные пользователи среди миллионов программ выбрали именно вашу? Влюбились в нее, рекомендовали друзьям, хотели пользоваться вновь и вновь. Где же эта магия, чтобы сделать свой продукт таким уютным и «вкусным»?

Вот эта магия спрятана именно в области User Experience Design (UXD).

Для чего нужен UXD?

Разработчики всегда были умнее всех. Любой вопрос, связанный с тем, что мы не понимаем, как пользоваться программой, приложением, заканчивается советом почитать какие-то инструкции, расположенные в каком-то разделе.

«Прикладные программы, в большинстве своем, не сильно напрягаются для пользователей. Не в том смысле, что не делают работу, но в том смысле, что часто тратят гигантские усилия, чтобы ублажить пользователей, относясь к ним так, как если бы они были программистами. Это все равно, что подарить жене на день рождения электродрель. Если электродрели нравятся вам, это совсем не означает, что они нравятся и ей» (с) Алан Купер.

Вот это примерно то, что происходит сейчас при взаимодействии между пользователями и разработчиками. И сейчас понадобились переводчики, которые бы стояли между ними. Переводчики, которые объяснили бы нашим любимым «инопланетянам», чего хотят пользователи. Как создать то, чем будут пользоваться. Именно этим и занимаются специалисты в сфере User Experience Design.

Как UX-специалисты готовят «вкусняшки»

Если UX-специалисты хорошо поработают над продуктом, то на выходе получаются «пирожные», которые пользователям хочется съесть, а потом повторить это много-много раз. И для того, чтобы это пирожное появилось и получилось, нужны определенные ингредиенты. Рассмотрим некоторые из них:

1. Human-Centered Design. Это проектирование продукта, которое начинается с выявления целей и потребностей пользователя, на основании которых определяются необходимые функции продукта.

2. Юзабилити. Это свойство, гарантирующее выполнение нужной задачи и достижение цели быстро, эффективно и удобно. Мы очень часто сталкиваемся с юзабилити, а точнее - с его отсутствием в нашей жизни.

3. User Experience. Это совокупность всех чувств, эмоций, ощущений, которая у пользователя складывается до, во время и после взаимодействия с вашим продуктом. Это не только про то, как он чувствует себя, взаимодействуя с продуктом, но и про то, что у него остается в душе, когда он заканчивает. То, что он будет помнить о вашем продукте, что будет испытывать, вспоминая ваш продукт, из-за чего он будет возвращаться обратно.

Для меня это огромный загадочный мир, с которым я столкнулась совсем недавно. Это как с атмосферой в доме. Попробуйте угадать, как сделать так, чтобы «атмосфера» IT-продукта получилась по-хорошему впечатляющей и запоминающейся. Есть определенные объективные законы в дизайне, которым можно следовать. Но все равно всегда остается «щепотка магии», которую не угадаешь. Это то, почему иногда выпускают продукты с крутыми интерфейсами и фичами, но они не взлетают. Они никому не нужны. И то, почему иногда появляются мобильные приложения, на которые сначала смотришь с одной мыслью: «Кто ж такое вообще придумал?!». Однако этот продукт любят пользователи, его обожают, им делятся – это волшебство, которое кажется необъяснимым.

Для меня UX - это магия, которая подчиняется определенным объективным законам. Есть определенные правила, зная которые, можно создавать хороший User Experience. Можно говорить, что продукт крутой, что его полюбят миллионы пользователей, но если не соблюдать эти законы, то скорее всего, столкнешься с жестокой реальностью.

Теперь давайте попробуем объединить все эти ингредиенты. Представим, что наш IT-продукт – это пирожное, которое мы готовим для любимой бабушки. Тогда рецепт этого пирожного, по которому мы будем его готовить так, чтобы оно понравилось бабушке, – это будет Human-Centered Design. Когда мы сделаем это пирожное нужной высоты, чтобы его можно было легко укусить, мягким, чтобы у бабушки не вывалились протезы – это юзабилити. А все вместе, плюс наша любовь и частичка души, которые мы вкладываем, когда готовим… и вот эта вишенка наверху - все вместе это складывается в User Experience нашей бабушки. Если мы угадаем со всем этим (особенно с вишенкой), бабушка будет наши пирожные просто обожать. Вот также и с IT-продуктами.

Прыжок в IT

Теперь немного про мою нетипичную историю «прыжка в IT».

Можно рассказать красивую историю, как в какой-то момент я решилась раз и навсегда поменять свою жизнь. Однако в реальности все складывалось по-другому. Я бы, наверное, так и продолжала ходить на нелюбимую работу, но мне повезло. Предстоял переезд в другую страну. И у меня появился хороший повод, чтобы уволиться.

Потом, как это обычно получается, переезд в другую страну отменился, и у меня осталось два выбора. Либо возвращаться обратно в банк, либо задержать дыхание, посмотреть по сторонам и попробовать поменять свою жизнь. Победило сильное внутреннее желание прожить дальше, делая именно то, что я люблю.

Знакомство с UX

Поиски себя заняли 2 года. И вот в феврале 2016 года на меня случайно «свалился» UX. Я испытала на себе это особенное ощущение озарения (о котором так часто пишут в книгах): вот же оно... мое! Я к тому моменту уже начинала свой бизнес, но все приостановила, занялась UX. И чем дальше изучала, тем больше понимала, что я хочу только туда.

Нетипичная история

Я узнала, что в большинстве случаев в UX приходят люди с образованием в IT, социологии или психологии. В большинстве случаев туда берут людей, у которых есть опыт в IT или в бизнес-анализе. И (самое ужасное для меня) средний возраст работающих в IT - 28-30 лет, включая директоров. Я не подходила ни по одному из параметров, а учитывая, что на тот момент мне было 35 с большим плюсом, для меня это был просто шок.

Но идею «маленьких шагов» никто не отменял. Есть мечта, ради которой стоит отложить все, и делать пока то, что ты можешь делать сейчас. Пусть ты не видишь всей картины, но надо делать маленькие шажочки, идти вперед, пока перед тобой не откроется путь дальше.

Понимая, что с моим текущим уровнем знаний меня на курсы не возьмут, я решила дать себе пять месяцев (как раз до следующего набора на курсы) и изучить эту тему самой, через онлайн-курсы и онлайн-книги.

Каждое утро, когда я вставала, у меня день начинался с картинки «А что ты сегодня сделал для достижения своей цели?». Я садилась за компьютер и начинала учиться. Через пять месяцев самообучения я случайно в Facebook увидела, что UXpresso объявляют открытую вакансию на должность senior UX-специалиста.

После двухдневной борьбы со своими страхами и неуверенностью, я поняла, что это мой шанс. В конце концов, что я теряю? Пришлось сделать не совсем обычное резюме. И меня позвали на собеседование! Затем меня пригласили на 2 месяца стажировки в компанию, после чего предложили работу.

Что значит моя формула перехода в IT «24/7»?

24 месяца - отпустить старое, 7 месяцев – изучить новое.

Но каждый из вас может создать свою собственную формулу поиска мечты, своего призвания в жизни. Ведь как говорят, самое важное – это не то большое, до чего додумались другие, а то маленькое, к чему пришел ты сам.