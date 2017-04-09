Обойтись без лицензионного ПО: почему белорусские компании не могут перейти на Linux?

С недавних пор Microsoft решила бороться в Беларуси с пиратским софтом. Попали под раздачу прежде всего компании. Например, 2000 долларов штрафа пришлось заплатить частной компании «Белтелекабель» за использование нелицензионной ОС. Закон в таких случаях предусматривает ответственность вплоть до уголовной. Однако платить хотят не все, но альтернатива – перейти на Linux – не всегда так доступна, как может показаться. KV.by попытались разобраться, почему компании не предпочитают выбирать бесплатное ПО вместо нелицензионных программ.

При замене операционной системы на Linux в компании любого типа и размера появляются вопросы с остальным ПО. И чем крупнее компания, тем их больше.

«Переход потянет за собой масштабную переустановку и перенастройку», – считает Михаил Волчек, активист Open Software и участник пиратского движения (pirates.by).

Рассмотрим три типа компаний: крупную торговую сеть, которая занимается продуктами питания; государственную энергетическую компанию и небольшого частника, который производит и продаёт двери.

Бухучёт: не все программы кроссплатформенные

Специфика в том, является ли софт, установленный в отделах бухгалтерии, кадров и маркетинга и для работы с поставками кроссплатформенным. Например, для бухгалтерии можно найти решение: популярная программа 1С – кроссплатформенная, но лишь в последней версии, на которую перешли далеко не все. Белорусский аналог – программа «Галактика» – кроссплатформенной не является.

Совместимые с новой ОС программы (CRM-системы или приложения для автоматизации взаимодействия с заказчиками и клиентами) придётся также найти для работы с поставками в отделах кадров и маркетинга.

Замена ПО требует переобучения персонала

Если совместимое решение не найдено, потребуется переход на другое ПО, что влечёт переобучение персонала.

«На мой взгляд, обучение персонала – это самое сложное, – говорит Михаил. – Работникам будет очень сложно перейти к новому интерфейсу. Если персонал консервативный, а для работы с программами нужны ухищрения, то сопротивление будет серьёзным».

Поддержка ПО усложняется

Работать придётся с софтом, который прилагается к Linux. Он иногда бывает платным, хотя и сделанным на бесплатном ядре. Это расширяет выбор ПО, появляется рынок и возможность найти более низкую цену. С другой стороны, усложняется поддержка системы:

«Найдётся много специалистов, но не сказал бы, что это будет дешевле, чем покупка проприетарной лицензии», – говорит Михаил.

Ещё один вариант: не устанавливать софт, а влиться в глобальный тренд и использовать размещённое на облачных сервисах ПО.

При переходе на новый софт встаёт вопрос совместимости старого и нового форматов файлов. Для переноса баз и информации не всегда есть готовые решения, и за их разработку, возможно, потребуется платить.

Использование виртуальной машины на время

«При переходе на открытый и свободный софт старый временно можно использовать на виртуальной машине. Если в фирме 10 человек, то это быстро и безболезненно, – считает Михаил Волчек.

– Но в большой сети может быть сложно: нужно ставить виртуальную машину, выделять специальные серверы, чтобы информация осталась доступной через виртуальную реализацию. Может быть, понадобится покупать дополнительное железо».

Внешние связи определяют

«Каждая фирма имеет внешние связи с другими фирмами и с государством. И государство, хочет этого или нет, но заставляет фирмы использовать проприетарные варианты», – считает собеседник.

Государство работает с гражданами через программы, привязанные к реализации ОС или браузеров. А фирмы, стремящиеся к максимальной автоматизации, подстраиваются.

Механизм понятен на примере работы с ФСЗН. Отчёт можно занести в бумажном виде либо подать онлайн:

«Для подачи документов в ФСЗН можно использовать ключи лишь через браузер IE, который устанавливается только на Windows. Можно это сделать при помощи дополнительного софта на Linux, но снова потребуются дополнительное время и расходы, которые все стремятся минимизировать».

Энергетическая компания: Linux обеспечит безопасность

Специфика такой компании иная: приоритет безопасности.

«Потому в энергетике может быть смешанная система с использованием платформо-независимых решений. Сбор информации и её аккумуляция, скорее всего, будут базироваться на решениях не Microsoft, a третьих фирм, и решения могут быть кроссплатформенными.

К тому же ПО на Linux-ядре проще и дешевле переделать, а для исправления недостатка достаточно программиста. Нет нужды ждать обновлений».

Неспециализированное ПО на компьютерах компании может быть проприетарным, и тогда для него актуально большинство написанного выше.

Небольшая частная фирма: переход не сложен, но будут ли специалисты?

«Частная фирма будет выигрывать, – считает Михаил Волчек. – Если в фирме работает 10 человек, то она без потерь для своих бизнес-моделей может перейти на Linux.

Хотя, конечно, сложнее найти специалистов-дизайнеров, которые используют альтернативный софт. А вот бухгалтерию можно организовать даже в Excel. Для работы с госорганами, возможно, понадобится виртуальная машина».

Из чего выбирает компания?

В целом, по мнению Михаила, штрафы скорее принудят организации к покупке лицензии, чем к свободному ПО. Проще работать с одним большим Microsoft, чем найти аналогичную по функционалу конфигурацию из маленьких поставщиков – и это одна из причин инертности крупных компаний. Другая – огромное количество внешних связей, не позволяющих уйти от проприетарного.

Играют роль и деньги:

«Если штрафы станут супербольшими, то компании найдут менее затратный вариант: оплатить штраф, сменить систему или купить лицензию. И выберут лицензию – я более чем уверен, что это дешевле перехода на open source».

Три вещи, с которых надо начинать переход на свободный софт

- Природа того или иного софта повторяет модель, по которой построено государство и общество: если модель демократичная – open source будут уважать, в закрытом же государстве выберут закрытые проприетарные решения. С крупным поставщиком проще договориться и про возможную цензуру, и про цифровой надзор за гражданами и юридическими лицами. Поэтому первый момент – это переход к демократии.

Есть классический пример Италии: там все гостендеры должны (!) происходить по закупке только открытого софта. Нельзя покупать и софт одной фирмы. В Европе следят за тем, чтобы не было монополии, особенно в публичном секторе.

Второй момент - это открытые некоррумпированные тендеры среди поставщиков свободного программного обеспечения. А у нас пока выбирают респектабельную большую фирму.

И третий момент: open source очень хорошо ложится на общественный сектор, сферу индивидуального бизнеса. Поэтому обществу важно и самому использовать как можно шире свободные программы. Эти три важных момента, с которых нужно начинать.