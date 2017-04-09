Обойтись без лицензионного ПО: почему белорусские компании не могут перейти на Linux?

С недавних пор Microsoft решила бороться в Беларуси с пиратским софтом. Попали под раздачу прежде всего компании. Например, 2000 долларов штрафа пришлось заплатить частной компании «Белтелекабель» за использование нелицензионной ОС. Закон в таких случаях предусматривает ответственность вплоть до уголовной. Однако платить хотят не все, но альтернатива – перейти на Linux – не всегда так доступна, как может показаться. KV.by попытались разобраться, почему компании не предпочитают выбирать бесплатное ПО вместо нелицензионных программ.
При замене операционной системы на Linux в компании любого типа и размера появляются вопросы с остальным ПО. И чем крупнее компания, тем их больше.
«Переход потянет за собой масштабную переустановку и перенастройку», – считает Михаил Волчек, активист Open Software и участник пиратского движения (pirates.by).
Рассмотрим три типа компаний: крупную торговую сеть, которая занимается продуктами питания; государственную энергетическую компанию и небольшого частника, который производит и продаёт двери.
Бухучёт: не все программы кроссплатформенные
Специфика в том, является ли софт, установленный в отделах бухгалтерии, кадров и маркетинга и для работы с поставками кроссплатформенным. Например, для бухгалтерии можно найти решение: популярная программа 1С – кроссплатформенная, но лишь в последней версии, на которую перешли далеко не все. Белорусский аналог – программа «Галактика» – кроссплатформенной не является.
Совместимые с новой ОС программы (CRM-системы или приложения для автоматизации взаимодействия с заказчиками и клиентами) придётся также найти для работы с поставками в отделах кадров и маркетинга.
Замена ПО требует переобучения персонала
Если совместимое решение не найдено, потребуется переход на другое ПО, что влечёт переобучение персонала.
«На мой взгляд, обучение персонала – это самое сложное, – говорит Михаил. – Работникам будет очень сложно перейти к новому интерфейсу. Если персонал консервативный, а для работы с программами нужны ухищрения, то сопротивление будет серьёзным».
Поддержка ПО усложняется
Работать придётся с софтом, который прилагается к Linux. Он иногда бывает платным, хотя и сделанным на бесплатном ядре. Это расширяет выбор ПО, появляется рынок и возможность найти более низкую цену. С другой стороны, усложняется поддержка системы:
«Найдётся много специалистов, но не сказал бы, что это будет дешевле, чем покупка проприетарной лицензии», – говорит Михаил.
Ещё один вариант: не устанавливать софт, а влиться в глобальный тренд и использовать размещённое на облачных сервисах ПО.
При переходе на новый софт встаёт вопрос совместимости старого и нового форматов файлов. Для переноса баз и информации не всегда есть готовые решения, и за их разработку, возможно, потребуется платить.
Использование виртуальной машины на время
«При переходе на открытый и свободный софт старый временно можно использовать на виртуальной машине. Если в фирме 10 человек, то это быстро и безболезненно, – считает Михаил Волчек.
– Но в большой сети может быть сложно: нужно ставить виртуальную машину, выделять специальные серверы, чтобы информация осталась доступной через виртуальную реализацию. Может быть, понадобится покупать дополнительное железо».
Внешние связи определяют
«Каждая фирма имеет внешние связи с другими фирмами и с государством. И государство, хочет этого или нет, но заставляет фирмы использовать проприетарные варианты», – считает собеседник.
Государство работает с гражданами через программы, привязанные к реализации ОС или браузеров. А фирмы, стремящиеся к максимальной автоматизации, подстраиваются.
Механизм понятен на примере работы с ФСЗН. Отчёт можно занести в бумажном виде либо подать онлайн:
«Для подачи документов в ФСЗН можно использовать ключи лишь через браузер IE, который устанавливается только на Windows. Можно это сделать при помощи дополнительного софта на Linux, но снова потребуются дополнительное время и расходы, которые все стремятся минимизировать».
Энергетическая компания: Linux обеспечит безопасность
Специфика такой компании иная: приоритет безопасности.
«Потому в энергетике может быть смешанная система с использованием платформо-независимых решений. Сбор информации и её аккумуляция, скорее всего, будут базироваться на решениях не Microsoft, a третьих фирм, и решения могут быть кроссплатформенными.
К тому же ПО на Linux-ядре проще и дешевле переделать, а для исправления недостатка достаточно программиста. Нет нужды ждать обновлений».
Неспециализированное ПО на компьютерах компании может быть проприетарным, и тогда для него актуально большинство написанного выше.
Небольшая частная фирма: переход не сложен, но будут ли специалисты?
«Частная фирма будет выигрывать, – считает Михаил Волчек. – Если в фирме работает 10 человек, то она без потерь для своих бизнес-моделей может перейти на Linux.
Хотя, конечно, сложнее найти специалистов-дизайнеров, которые используют альтернативный софт. А вот бухгалтерию можно организовать даже в Excel. Для работы с госорганами, возможно, понадобится виртуальная машина».
Из чего выбирает компания?
В целом, по мнению Михаила, штрафы скорее принудят организации к покупке лицензии, чем к свободному ПО. Проще работать с одним большим Microsoft, чем найти аналогичную по функционалу конфигурацию из маленьких поставщиков – и это одна из причин инертности крупных компаний. Другая – огромное количество внешних связей, не позволяющих уйти от проприетарного.
Играют роль и деньги:
«Если штрафы станут супербольшими, то компании найдут менее затратный вариант: оплатить штраф, сменить систему или купить лицензию. И выберут лицензию – я более чем уверен, что это дешевле перехода на open source».
Три вещи, с которых надо начинать переход на свободный софт
- Природа того или иного софта повторяет модель, по которой построено государство и общество: если модель демократичная – open source будут уважать, в закрытом же государстве выберут закрытые проприетарные решения. С крупным поставщиком проще договориться и про возможную цензуру, и про цифровой надзор за гражданами и юридическими лицами. Поэтому первый момент – это переход к демократии.
Есть классический пример Италии: там все гостендеры должны (!) происходить по закупке только открытого софта. Нельзя покупать и софт одной фирмы. В Европе следят за тем, чтобы не было монополии, особенно в публичном секторе.
Второй момент - это открытые некоррумпированные тендеры среди поставщиков свободного программного обеспечения. А у нас пока выбирают респектабельную большую фирму.
И третий момент: open source очень хорошо ложится на общественный сектор, сферу индивидуального бизнеса. Поэтому обществу важно и самому использовать как можно шире свободные программы. Эти три важных момента, с которых нужно начинать.
Комментарии
Не так страшен чёрт, как его малюют. Я знаю белорусских сисадминов, у которых вся сеть, включая удалённые периферийные подразделения, на Линуксе. Наметился однозначный переход на веб-технологии с облачным хранением данных, в т.ч. и шифрованных. Линукс или не Линукс -- вопрос стоИт не так. Неважно, какая ОС, важно является ли софт ОС-отвязанным. И, кстати, такой софт может быть вполне проприетарным. Мир переходит на ОС-отвязанный софт, именно такой софт -- основная доля аутсорсных заказов. А Беларусь работает на закордонных заказчиков, забывая о себе. Венда, так Венда... Привычно.
Я когда ходил по инстанциям в процессе строительства жилья, видел в УКСе на одном компьютере Linuks Mint, а в отделе работы с клиентами в райгазе - Open Suse. Думаю, по причине активизации борьбы с пиратством использование линукса несколько расширится, но где-то даже при возможности использования линукса не станут заморачиваться и закупят виндовс (даже знаю одну контору (тоже государственную), которая именно так и сделала, хотя сначала всерьез готовилась к линуксизации себя. Мне один ее сотрудник сказал, что побоялись трудностей в переучивании персонала).
Кабы лишь ось закупать. Дык и контору к ней, и проч.
Пример из здравоохранения в городе Х, поликлиники в которых ведется электронная картотека, стоит ubuntu/centos, кому что религия позволяет. Система работает через облако и нет привязки к софту, таким образом решили сами для себя, что это дешево и сердито =) по переобучению вопрос не стоял, какая разница бабушкам, в чем они не умеют работать =)
А я скажу почему. Потому что нет ни одного нормального админа на Линукс. Это нереально большая проблема, скажу не понаслышке. Поэтому удел тех, кто не имеет денег на Маки - ворованные мелкомягкие форточки. Ну, а в нормальный конторах будет Apple, само собой.
Ещё Аристотель говорил, что если кто-то не видел чёрных лебедей, то утверждение, что их не существует -- НЕВЕРНО.
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