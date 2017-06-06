Как выбрать телевизор: "Горизонт" и "Витязь" против зарубежных аналогов

Худший из телевизоров – белорусский. В этом уверены интернет-эксперты и диванные скептики. Мы решили разобраться, за что критикуют наши телевизоры и сравнить их с иностранными аналогами.

Ситуация на рынке

Чуть более двух лет назад производство белорусских телевизоров приостановилось. В сентябре 2015 года их сделали 300, в октябре – ни одного. Это совпадает с общей тенденцией на белорусском рынке: компания Samsung отмечает, что продажи падают с 2014 года, а в 2016 по сравнению с 2015 уменьшились на 15%.

Пытаясь выбраться из кризиса, «Горизонт» собрался сделать телевизор не хуже Sony. Об этом заявил начальник управления перспективного развития компании в начале апреля.

Возможно, «Горизонт» или «Витязь» действительно станут конкурентоспособнее в глазах покупателей, а пока остаётся сравнивать их с другими по цене и характеристикам.

«Горизонт»: шесть моделей, отзывов почти нет

Первое – размер экрана. У «Витязя» и «Горизонта» размеры экранов варьируются от 24 до 65 дюймов. Всего у «Горизонта» на сайте есть 6 моделей.

Рассмотрим три «Горизонта», которые часто предлагают продавцы, а покупатели иногда оставляют отзывы.

Модель Диагональ Разрешение Тип матрицы Соотношение сторон Подсветка Частота обновления, Гц Стоимость, руб Horizont 24LE5206D 24" 1920x1080 (Full HD) IPS 16:9 LED 50 343-379 Horizont 43LE7173D 43" 1920x1080 (Full HD) IPS 16:9 LED 50 692-855 Horizont 55LE7161D 55" 1920x1080 (Full HD) IPS 16:9 LED 50 1449-1534

Частота обновления изображения – 50 Гц, и, если верить отзывам, этого маловато. Разрешение 1920х1080 имеет даже самый маленький из телевизоров, изображение покупатели оценивают очень по-разному, но чаще положительно.

Энергопотребление для «Горизонтов» не указано, зато известен угол обзора –176-178 градусов, контрастность 1200:1 у моделей побольше и 5000:1 у маленького телевизора. У него же самое большое время отклика – 8,5 мс. Наименьшее – у телевизора с диагональю 55 – 5 мс.

Из достоинств телевизоров – SmartTV на Android. Качество звука в телевизорах с экраном 43 и 55 дюймов называют средним.

Модель SmartTV Год выхода на рынок Динамики Энергопотребление Вес, кг Horizont 24LE5206D нет 2016 6 Вт (2x3) - 4,4 Horizont 43LE7173D Да (Android)+wifi 2016 16 Вт (2x8) - 8 Horizont 55LE7161D Да (Android)+wifi 2016 16 Вт (2x8) - 15

«Витязь»: дешевле, но комплектация беднее

Этих телевизоров больше: производитель указывает аж 14 моделей, из которых 4 под надписью «новинка». Диагонали экранов – 24, 32, 42 и 50 дюймов.

Но предложений от продавцов и отзывов меньше, чем на «Горизонты», а новых моделей среди продающихся в Беларуси нет. Выбираем три, которые предлагают наиболее часто.

Модель Диагональ Разрешение Тип матрицы Соотношение сторон Подсветка Частота обновления, Гц Стоимость, руб Витязь 24L301C28 24" 1366x768 (HD) Не указан 16:9 LED 50 275-395 Витязь 32 L 301C18 32" 1366x768 (HD) LCD 16:9 LED 50 406-499 Витязь 42 L 401C12 42" 1920x1080 (Full HD) LCD 16:9 LED 50 699

На сайте производитель обращает внимание на уменьшенные вес и энергопотребление. Вес действительно меньше, чем у похожих «Горизонтов». Энергопотребление сравнимо с лампой накаливания.

Модель SmartTV Год выхода на рынок Динамики Энергопотребление Вес, кг Витязь 24L301C28 нет 2016 6 Вт (2x3) 48 3,8 Витязь 32 L 301C18 нет Не указан 20 Вт (2x10) 65 6,5 Витязь 42 L 401C12 нет Не указан 20 Вт (2x10) 85 10,8

Угол обзора меньше, чем у «Горизонта»: у маленького телевизора 178 градусов, у остальных – 170. Время отклика 8 мс, кроме маленького телевизора (6,5 мс). Контрастность соответственно 1000:1 и 3000:1. Как пишут авторы отзывов, два из трёх описанных телевизоров – середнячок.

В целом «Витязь» стоит столько же, сколько и «Горизонт», или немного дешевле. Он легче и, возможно, потребляет не столько энергии, но имеет гораздо меньший функционал и худшие характеристики.

Предусмотрительные потребители обратят внимание на гарантию. Она не зависит от производителя или страны и колеблется от 12 до 36 месяцев.

Какие аналоги можно приобрести за эти деньги?

Аналоги от иностранных производителей, максимально близкие по цене.

Отечественная модель Аналог Цена, бел.руб. Отличия Horizont 24LE5206D Daewoo L24S620VBE 339 против 343 Сделан в Корее, более новая модель 2017 года. Динамики мощнее: 2х6 Вт. Из аналогов дешевле бренды Mystery и Polar. Horizont 43LE7173D TCL LED43D2930 670 против 684 Сделан в Китае, модель 2017 года. Немного легче (7,6 кг). Дешевле нет. Horizont 55LE7161D LG 55LH604V 1446 против 1448 Сделан в Корее. Выше частота – 100 Гц. Smart TV на LG webOS. Динамики 20 Вт. Весит на 3 кг больше (18 кг). Из аналогов дешевле LG TCL LED55D2930 (1105 руб). Витязь 24L301C28 BBK 24LEM-1028/T2C 285 против 275 Сделан в Гонг-Конге. Матрица VA. Весит 2,2 кг против 3,8 кг. Из аналогов этот Витязь – самый дешёвый. Витязь 32 L 301C18 Shivaki STV-32LED17 406 против 408. Сделан в Гонг-Конге, модель 2017 года. Слабее колонки (14 Вт против 20 Вт), меньше потребление (60 Вт против 65 Вт). Легче на 1 килограмм. Самая дешёвая из аналогичных моделей – за 380 руб (китайский TCL LED32D2710) Витязь 42 L 401C12 Philips 42PFT4001/60 630-749 против 699 Сделан в Голландии. Потребляет на 10 Вт меньше, весит на 2 кг меньше. На 4 вт слабее динамики.

Покупая телевизор из бюджетного сегмента, мы за те же деньги можем получить корейский, китайский или гонгконгский продукт, возможно, легче и с более хорошими динамиками. Если повезёт отыскать – например, голландский.

Вопрос качества остаётся открытым, некоторые вещи стоит увидеть самому, а не оценивать через интернет.

Мы догоняем рынок

Среди белорусских моделей нет проекционных телевизоров или телевизоров с изогнутым экраном. Но они могут выигрывать у других по цене или дизайну. Например, Витязь 32L301С18 и HORIZONT 22 LE5216D выглядят эстетичнее, чем Samsung LT22C350EXQ.

Возможно, проблема в другом: мы почти не делаем комплектующие сами. Мы вторичны и пытаемся догонять рынок, причём в отношении не только телевизоров. Такой имидж продукта никак не повышает продажи телевизоров, сделанных в Беларуси.

Иностранные бренды против имиджа

Устранить этот фактор не раз пытались с помощью сотрудничества с иностранными производителями. Бывало успешно, как в случае с телевизорами Sharp. Бывало – сомнительно.

Последняя попытка относится к 2016 году. В сентябре компания Panasonic заявила, что запустила производство телевизоров в Беларуси. Предположительно этим должно было заниматься белорусско-китайское совместное предприятие «Мидеа-Горизонт» из холдинга «Горизонт».

Одной из первых моделей, заявленных для производства, была модель Panasonic TX-43DR300ZZ. В сентябре 2015 года она попала в Россию – на основной рынок для экспорта наших телевизоров. Она же продаётся и здесь, но произведена в Китае, Японии, Чехии или России. Пока в интернет-каталогах по-прежнему не найти Panasonic, собранных в Беларуси.