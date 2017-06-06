Как выбрать телевизор: "Горизонт" и "Витязь" против зарубежных аналогов

Худший из телевизоров – белорусский. В этом уверены интернет-эксперты и диванные скептики. Мы решили разобраться, за что критикуют наши телевизоры и сравнить их с иностранными аналогами.
Ситуация на рынке
Чуть более двух лет назад производство белорусских телевизоров приостановилось. В сентябре 2015 года их сделали 300, в октябре – ни одного. Это совпадает с общей тенденцией на белорусском рынке: компания Samsung отмечает, что продажи падают с 2014 года, а в 2016 по сравнению с 2015 уменьшились на 15%.
Пытаясь выбраться из кризиса, «Горизонт» собрался сделать телевизор не хуже Sony. Об этом заявил начальник управления перспективного развития компании в начале апреля.
Возможно, «Горизонт» или «Витязь» действительно станут конкурентоспособнее в глазах покупателей, а пока остаётся сравнивать их с другими по цене и характеристикам.
«Горизонт»: шесть моделей, отзывов почти нет
Первое – размер экрана. У «Витязя» и «Горизонта» размеры экранов варьируются от 24 до 65 дюймов. Всего у «Горизонта» на сайте есть 6 моделей.
Рассмотрим три «Горизонта», которые часто предлагают продавцы, а покупатели иногда оставляют отзывы.
|
Модель
|
Диагональ
|
Разрешение
|
Тип матрицы
|
Соотношение сторон
|
Подсветка
|
Частота обновления, Гц
|
Стоимость, руб
|
Horizont 24LE5206D
|
24"
|
1920x1080 (Full HD)
|
IPS
|
16:9
|
LED
|
50
|
343-379
|
Horizont 43LE7173D
|
43"
|
1920x1080 (Full HD)
|
IPS
|
16:9
|
LED
|
50
|
692-855
|
Horizont 55LE7161D
|
55"
|
1920x1080 (Full HD)
|
IPS
|
16:9
|
LED
|
50
|
1449-1534
Частота обновления изображения – 50 Гц, и, если верить отзывам, этого маловато. Разрешение 1920х1080 имеет даже самый маленький из телевизоров, изображение покупатели оценивают очень по-разному, но чаще положительно.
Энергопотребление для «Горизонтов» не указано, зато известен угол обзора –176-178 градусов, контрастность 1200:1 у моделей побольше и 5000:1 у маленького телевизора. У него же самое большое время отклика – 8,5 мс. Наименьшее – у телевизора с диагональю 55 – 5 мс.
Из достоинств телевизоров – SmartTV на Android. Качество звука в телевизорах с экраном 43 и 55 дюймов называют средним.
|
Модель
|
SmartTV
|
Год выхода на рынок
|
Динамики
|
Энергопотребление
|
Вес, кг
|
Horizont 24LE5206D
|
нет
|
2016
|
6 Вт (2x3)
|
-
|
4,4
|
Horizont 43LE7173D
|
Да (Android)+wifi
|
2016
|
16 Вт (2x8)
|
-
|
8
|
Horizont 55LE7161D
|
Да (Android)+wifi
|
2016
|
16 Вт (2x8)
|
-
|
15
«Витязь»: дешевле, но комплектация беднее
Этих телевизоров больше: производитель указывает аж 14 моделей, из которых 4 под надписью «новинка». Диагонали экранов – 24, 32, 42 и 50 дюймов.
Но предложений от продавцов и отзывов меньше, чем на «Горизонты», а новых моделей среди продающихся в Беларуси нет. Выбираем три, которые предлагают наиболее часто.
|
Модель
|
Диагональ
|
Разрешение
|
Тип матрицы
|
Соотношение сторон
|
Подсветка
|
Частота обновления, Гц
|
Стоимость, руб
|
Витязь 24L301C28
|
24"
|
1366x768 (HD)
|
Не указан
|
16:9
|
LED
|
50
|
275-395
|
Витязь 32 L 301C18
|
32"
|
1366x768 (HD)
|
LCD
|
16:9
|
LED
|
50
|
406-499
|
Витязь 42 L 401C12
|
42"
|
1920x1080 (Full HD)
|
LCD
|
16:9
|
LED
|
50
|
699
На сайте производитель обращает внимание на уменьшенные вес и энергопотребление. Вес действительно меньше, чем у похожих «Горизонтов». Энергопотребление сравнимо с лампой накаливания.
|
Модель
|
SmartTV
|
Год выхода на рынок
|
Динамики
|
Энергопотребление
|
Вес, кг
|
Витязь 24L301C28
|
нет
|
2016
|
6 Вт (2x3)
|
48
|
3,8
|
Витязь 32 L 301C18
|
нет
|
Не указан
|
20 Вт (2x10)
|
65
|
6,5
|
Витязь 42 L 401C12
|
нет
|
Не указан
|
20 Вт (2x10)
|
85
|
10,8
Угол обзора меньше, чем у «Горизонта»: у маленького телевизора 178 градусов, у остальных – 170. Время отклика 8 мс, кроме маленького телевизора (6,5 мс). Контрастность соответственно 1000:1 и 3000:1. Как пишут авторы отзывов, два из трёх описанных телевизоров – середнячок.
В целом «Витязь» стоит столько же, сколько и «Горизонт», или немного дешевле. Он легче и, возможно, потребляет не столько энергии, но имеет гораздо меньший функционал и худшие характеристики.
Предусмотрительные потребители обратят внимание на гарантию. Она не зависит от производителя или страны и колеблется от 12 до 36 месяцев.
Какие аналоги можно приобрести за эти деньги?
Аналоги от иностранных производителей, максимально близкие по цене.
|
Отечественная модель
|
Аналог
|
Цена, бел.руб.
|
Отличия
|
Horizont 24LE5206D
|
Daewoo L24S620VBE
|
339 против 343
|
Сделан в Корее, более новая модель 2017 года. Динамики мощнее: 2х6 Вт.
Из аналогов дешевле бренды Mystery и Polar.
|
Horizont 43LE7173D
|
TCL LED43D2930
|
670 против 684
|
Сделан в Китае, модель 2017 года. Немного легче (7,6 кг). Дешевле нет.
|
Horizont 55LE7161D
|
LG 55LH604V
|
1446 против 1448
|
Сделан в Корее. Выше частота – 100 Гц. Smart TV на LG webOS. Динамики 20 Вт. Весит на 3 кг больше (18 кг).
Из аналогов дешевле LG TCL LED55D2930 (1105 руб).
|
Витязь 24L301C28
|
BBK 24LEM-1028/T2C
|
285 против 275
|
Сделан в Гонг-Конге. Матрица VA. Весит 2,2 кг против 3,8 кг.
Из аналогов этот Витязь – самый дешёвый.
|
Витязь 32 L 301C18
|
Shivaki STV-32LED17
|
406 против 408.
|
Сделан в Гонг-Конге, модель 2017 года. Слабее колонки (14 Вт против 20 Вт), меньше потребление (60 Вт против 65 Вт). Легче на 1 килограмм.
Самая дешёвая из аналогичных моделей – за 380 руб (китайский TCL LED32D2710)
|
Витязь 42 L 401C12
|
Philips 42PFT4001/60
|
630-749 против 699
|
Сделан в Голландии. Потребляет на 10 Вт меньше, весит на 2 кг меньше. На 4 вт слабее динамики.
Покупая телевизор из бюджетного сегмента, мы за те же деньги можем получить корейский, китайский или гонгконгский продукт, возможно, легче и с более хорошими динамиками. Если повезёт отыскать – например, голландский.
Вопрос качества остаётся открытым, некоторые вещи стоит увидеть самому, а не оценивать через интернет.
Мы догоняем рынок
Среди белорусских моделей нет проекционных телевизоров или телевизоров с изогнутым экраном. Но они могут выигрывать у других по цене или дизайну. Например, Витязь 32L301С18 и HORIZONT 22 LE5216D выглядят эстетичнее, чем Samsung LT22C350EXQ.
Возможно, проблема в другом: мы почти не делаем комплектующие сами. Мы вторичны и пытаемся догонять рынок, причём в отношении не только телевизоров. Такой имидж продукта никак не повышает продажи телевизоров, сделанных в Беларуси.
Иностранные бренды против имиджа
Устранить этот фактор не раз пытались с помощью сотрудничества с иностранными производителями. Бывало успешно, как в случае с телевизорами Sharp. Бывало – сомнительно.
Последняя попытка относится к 2016 году. В сентябре компания Panasonic заявила, что запустила производство телевизоров в Беларуси. Предположительно этим должно было заниматься белорусско-китайское совместное предприятие «Мидеа-Горизонт» из холдинга «Горизонт».
Одной из первых моделей, заявленных для производства, была модель Panasonic TX-43DR300ZZ. В сентябре 2015 года она попала в Россию – на основной рынок для экспорта наших телевизоров. Она же продаётся и здесь, но произведена в Китае, Японии, Чехии или России. Пока в интернет-каталогах по-прежнему не найти Panasonic, собранных в Беларуси.
Комментарии
Непрофессионализм автора. Сравнение по техническим характеристикам крайне скудное.
Главное: у белорусских моделей нет фирменных встроенных веб-сервисных приложений, они не вписываются в IoT.
Отчего так?
Когда надо было переходить на ЖК, "Горизонт" закупал оборудование для производства стеклянных телевизоров. Вот откуда вроде бы стартовало отставание. Однако оно началось намного раньше. Когда я на пятом курсе распределялся, на "Горизонт" отправляли самый отстой. А без мозгов -- какие успехи?
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