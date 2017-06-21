8 Android-приложений, которые обязательно пригодятся в отпуске

Каждое лето будущие туристы уходят в отпуск и организованно грузятся в самолеты - автобусы, двигаясь навстречу дорогим отелям, ярким шезлонгам и “all inclusive”. Те же, кому не по нраву такой камерный отдых, зовут себя “детьми свободы/дикарями” и берут всё в свои руки. Независимые странствия, кроме наслаждения красотами, дарят еще и необыкновенный опыт. Мы подобрали для вас 8 приложений, которые помогут начинающему путешественнику.

Уже определились со страной? Жаркая Доминикана? Или быть может вы решили повторить Великий шелковый путь? В любом случае вам понадобится знание языка. Ранее мы рассказывали, как без фантастических усилий стать полиглотом, но это не исключает потребности в карманном переводчике. Более сотни языков, офлайн-пакеты словарей, самообучаемый алгоритм, синхронный перевод – это все Google.

Также добавим интересную функцию с фотографиями: вы делаете снимок текста или вывески на камеру своего смартфона, а приложение сделает все остальное. Просто, интуитивно понятно, удобно и бесплатно.

Нашумевшее, но от того не менее функциональное приложение по поиску авиабилетов.

Вы сможете определиться с рейсом при всех желаниях и возможностях. Поисковая база состоит из сотен авиакомпаний, доступно сравнение цен и выбор наиболее подходящего и дешевого варианта. Покупка билетов оформляется со смартфона, а при желании билет можно добавить в избранное.

Еще одно ультимативное приложение для туриста. Для навигации можно воспользоваться и веб-версией, но функциональных различий вы не найдете. В вашем распоряжении огромная база на любой бюджет: более миллиона гостиниц по всему миру.

Возможность выбрать как простое решение для бюджетного отдыха, так и невероятно роскошный отель для полного удовольствия. Приложение выступает в роли каталога и посредника, вы же вольны выставить свои фильтры и определиться с лучшим предложением.

Вероятно, самый популярный и очевидный лидер у путешественников. Более ста миллионов пользователей, общемировая известность и доверие. Сервис, который не нуждается в представлении, но требует заметки о функционале.

Приложение в состоянии заменить несколько сразу, включая данные по: отелям, авиабилетам, ресторанам, развлечениям и форумам. Легко выстраивается маршрут путешествий. Каждый интересный объект или бар имеет свою страницу с рейтингом, подробной информацией и адресом. Отзывы пишут обычные туристы, необходимо лишь авторизоваться.

Интернет - наше все! Не будет его, и приложения без офлайн-контента будут бесполезны. Можно купить местную сим-карту, но не всегда это можно сделать оперативно и удобно. Здесь на помощь придет мировая карта со Wi-fi.

Пользователи со всего земного шара отмечают точки доступа и пароли к ним. Более 100 миллионов мест к вашим услугам. Хорошо, что можно заранее скачать расположение точек в интересующем городе, а уже на месте интернет не понадобится даже для поиска. Можно и самостоятельно поучаствовать в заполнении “белых пятен” на карте безлимитного интернета.

Автостоп – это уже давно отдельный вид путешествий. Его часто романтизируют в кинематографе, демонстрируя нам живописные хайвэи, приветливых попутчиков и солнечную погоду.

Все бы хорошо, но не редки случаи, когда отчаянный турист, уже не чувствуя ног, ловит попутки. Так, еще и дождь намечается. Приятного, конечно, мало. Приложение берет за основу идею и реализует ее в рамках цифрового века.

BlaBlaCar представляет из себя конкурента междугородним автобусным рейсам. Люди ищут в дорогу попутчиков, чтобы одни добрались до места назначения, а другие - отбили бензин и затраты на дорогу. Как и в остальных программах, гибкие фильтры позволят выбрать идеальный для себя маршрут.



13 стран: Франция, Испания, Великобритания, Италия, Польша, Германия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Португалия, Украина, Россия и Турция.

Если дорога предстоит долгой, то придется занять себя чем-то интересным. Тащить с собой какой-нибудь фолиант любимого автора - это контрпродуктивно.

Bookmate – мобильная библиотека с шестью миллионами читателей. Приложение дает доступ к бесконечному фонтану знаний из 850.000 книг на 12 языках. Это удобная читалка с гибкими настройками и офлайн-режимом.

Имеется платная подписка, которая снимает все ограничения, и стоит от $4.99 до $6.99 в месяц. Бесплатно читается в основном классика, к слову, ее тоже хватит на несколько недель беспрерывного чтении. Кроссплатформенность позволяет начать чтение на ноутбуке, продолжить на iPhone, а закончить на Android.

Bookmate доступен на iOS, Android, Windows Phone.

Да, то о чем все думают, но никто не спрашивает. Хорошо, когда у вас есть организованная группа или знание местности, но не сегда так бывает. Еще проблемой могут быть: отсутствие интернета и языковой барьер.

А так, все, что от вас требуется – это скачать приложение и включить в настройках GPS. На карте отметят порядка 200.000 уборных. И этого будет достаточно, чтобы чувствовать себя спокойно.

Есть еще с десяток менее известных приложений, расскажите в комментариях, какими вы пользовались в отпуске? Да пребудет с вами курортное настроение!