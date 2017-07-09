Как отличить оригинальный смартфон от подделки: полезные советы

Еще недавно даже новичок мог отличить качественный и оригинальный смартфон от дешевой китайской подделки. Но времена меняются, а старые способы постепенно перестают работать. Сейчас поддельные аппараты стараются чрезвычайно точно повторять подлинные устройства практически во всем. Поэтому в момент покупки очень сложно выявить какие-то отличающие факторы.

Некоторые пользователи ошибочно считают, что поддельный телефон из китайских подпольных лавок будет иметь громадный корпус, отвратительную сборку, архаичную ТВ-антенну и различные иероглифы в меню. Мошенники, которые выпускали подобные гаджеты, уже давно бросили данный рынок, либо же серьезно эволюционировали. Теперь подобных глупых ошибок почти никто не делает. И это факт.

К сожалению, неопытный человек не сможет отличить оригинал от современной подделки по оболочке интерфейса или внешнему виду. По этим параметрам аппараты будут максимально похожи друг на друга. И в этом кроется главная проблема. Но, если же узнать об эффективных способах, о которых пойдет речь далее, то определить оригинальность все-таки получится.

Специальные приложения

Как известно, синтетические тесты (или бенчмарки) позволяют с высокой точностью измерять производительность любого смартфона. Но еще очень важно, что подобные тестирования дают возможность собрать всю самую ценную информацию о технических характеристиках. Благодаря этому легко получить информацию о материнской плате, модели процессора, количестве датчиков, объеме памяти и так далее. Если же вы знаете почти все параметры приобретаемого устройства, то при помощи данных приложений сможете определить оригинальность конкретной модели. Железо оказалось другим? Подделка очевидна!

Но и тут могут встретиться определенные сложности. В последнее время участились случаи, когда даже хорошо знакомый тест AnTuTu на поддельных гаджетах мог показывать несуществующие характеристики и результаты. Очевидно, что наиболее продвинутые китайские копии научились каким-то образом взаимодействовать с популярными программами, умышленно «рисуя» пользователям неправильную информацию о начинке.

Antutu Officer

А вот эта уникальная программа была создана именно для разоблачения обмана. Приложение Antutu Officer способно по-настоящему эффективно и очень точно определить «самопальный» телефон от качественного оригинала.

Как пользоваться Antutu Officer перед покупкой:

Установочный файл с программой пересылается с вашего устройства на аппарат продавца через Wi-Fi или Bluetooth. На своем телефоне переходите на сайт y.antutu.com, после чего должен отобразиться QR-код. Теперь на гаджете продавца нужно открыть Antutu Officer, а затем нажать Start, чтобы поймать в кадр данный код. Если на экране появилась красная надпись High Copy – аппарат является подделкой. Если на зеленом фоне Good – перед вами оригинальный девайс. Желтый фон и Unknown – ситуация 50 на 50, либо же модель очень редкая или новая.

Конечно же, полностью доверять на сто процентов этому приложению не стоит, но почти всегда оно оказывается правым.

Верные способы для Android-устройств

При покупке следует обращать внимание на коробку, в которой находится устройство. Она должна быть аккуратной и без сильных потертостей. У коробки обязательно должен быть собственный внешний вид. Поэтому лучше всего заранее посмотреть в интернете настоящее изображение самой упаковки.

Комплектация должна соответствовать непосредственному описанию. О комплекте поставки можно легко узнать на сайте бренда или же на специализированных порталах. Крайне желательно проверить качество самого смартфона, подержать его в руках. Подделка сразу способна проявить себя из-за плохого качества материалов и хлипких кнопок. В копиях светодиодная вспышка практически всегда желтит, причем очень серьезно. Проверяйте правильное размещение всех элементов (логотип, камера, динамики, разъемы, кнопки и так далее). Все это поможет избежать досадных неприятностей.

Китайские «умельцы» добрались и до смартфонов своих соотечественников, ведь подделывать их стало невероятно выгодно. Но Xiaomi не стала сидеть сложа руки, а подготовила эксклюзивное приложение Anti Fake, которое активно борется с различного рода фальсификациями. Поэтому каждый покупатель в состоянии скачать данную программу, чтобы не сомневаться в своем новом смартфоне. Общий принцип работы Anti Fake можно сравнить с Antutu Officer.

Только для отображения QR-кода необходимо посетить ресурс jd.mi.com. В остальном все действия аналогичны. Появилась зеленая картинка – телефон оригинальный и в полном порядке. Если же красное изображение, то смартфон следует вернуть продавцу и забрать деньги, так как он поддельный. Стоит обратить внимание, что данный способ подходит исключительно для техники от Xiaomi.

Что касается мобильных девайсов от Samsung, то для них особенно пригодится уникальный сервисный код. Просто введите цифровую комбинацию *#7353# вместо телефонного номера, чтобы появилось тестовое меню. Его нельзя найти на других аппаратах с ОС Android, так как код отдельно добавляется южнокорейскими инженерами. Если пункты меню переведены грамотно, либо надписи на английском языке, то перед вами действительно оригинальный смартфон.

Определяем подлинный iPhone от копии

Проверка подлинности смартфонов от Apple является более разнообразной. Самый простой и доступный способ – поиск виртуального магазина App Store. Если его нет среди программ, то это стопроцентная подделка. При этом App Store может быть замаскирован в китайской копии под Google Play. Это значит, что магазин Google будет выглядеть как приложение от Apple, ведь все поддельные iPhone работают именно на Android. Более того, App Store и iOS иногда пытаются имитировать, что, как правило, у мошенников получается делать откровенно плохо. Поэтому стоит заранее посмотреть на реальный магазин приложений от компании из Купертино, чтобы случайно не попасть в ловушку.

Перед приобретением iPhone следует проверить серийный номер. Для этого необходимо открыть сайт checkcoverage.apple.com/ru/ru, а затем внести информацию о телефоне, которая содержится здесь – Настройки -> Основные -> Об устройстве. После этого появятся данные о подлинности гаджета. А наиболее безопасным и надежным вариантом представляется синхронизация iPhone и iTunes. Перед покупкой этот плеер для проигрывания медиа файлов можно предварительно загрузить, например, на ноутбук. Проверяется оригинальность очень просто – смартфон соединяется при помощи кабеля к ноутбуку, а потом стоит совсем немного подождать, чтобы аппарат отреагировал. Если Айфон никак не взаимодействует с iTunes, то перед вами обыкновенная копия. Либо же имеются проблемы с разъемом, что маловероятно.

Делаем выводы

Никто из нас не хочется быть каким-то образом обманутым. Одно дело, когда осознанно берется поддельный телефон, а совсем другое – приобретение оригинального устройства от именитого бренда. А тут нечестный продавец предлагает вам купить по «вкусной» цене то, что стоит на самом деле гораздо дешевле.

Но, применяя на практике данные способы, появляется возможность в определенной степени застраховать себя от обмана. Да, прогресс не стоит на месте, а нечестные люди обязательно найдут решения, чтобы еще больше запутать неискушенного пользователя. Клоны со временем будут становиться все более похожими на оригиналы, отличия постепенно сотрутся до критического минимума. Но это все потом.