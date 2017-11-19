5 фактов о системе онлайн-платежей ArtPay

Сразу после сотворения мира электронной коммерции появились и системы платежей, без которых сейчас не обойтись любому маломальскому интернет-магазину. Подобные сервисы не только упрощают финансовые операции между продавцом и покупателем, но и повышают конверсию онлайн-шопа. Потребители в свою очередь получили удобный и, что еще более важно, безопасный способ оплаты товаров и услуг.

Для белорусского бизнеса открыты возможности нескольких систем платежей в интернете, ArtPay – одна из них. Программное обеспечение разработала компания «СейлСервиСолюшенс», впрочем, она же занимается улучшением и продвижением сервиса. Об особенностях ArtPay нашему порталу рассказал Вадим Базюк, заместитель директора по развитию «СейлСервиСолюшенс».

Клиентоориентированность – главное преимущество

Систему платежей ArtPay разработали еще в 2012 году. За 5 лет она претерпела ряд глобальных изменений, направленных на повышение надежности, производительности, масштабируемости и гибкости системы.

«Во времена, когда цифровые технологии все больше и больше входят в нашу повседневную жизнь, мы видим, что торговля глубже уходит в цифровую среду, и поэтому решили предложить своим нынешним и новым клиентам наработки компании в сфере интернет-платежей. Система представляет собой программное обеспечение, позволяющее совершать оплату в интернете посредством банковских платежных карточек, – говорит Вадим Базюк. – Мы предлагаем набор функций интернет-эквайринга, таких как полная или упрощенная интеграция с сайтом, выставление счетов, оплата через мобильное приложение или систему Расчет (ЕРИП) и т.п.

Отличие от других платежных систем заключается в том, что это программное обеспечение полностью наше, написано нашими программистами, а поэтому у нас есть возможность постоянно дорабатывать его под клиента, что мы и делаем. В первую очередь мы предлагаем не шаблонное решение, а адаптацию стандартных функций под требования и процессы онлайн-бизнеса. За время существования ArtPay у нас появилось очевидное преимущество перед другими системами – наша компания гибкая и оперативная в разработке, нам интересно не только стандартное подключение магазинов, но и интеграция с существующими и новыми проектами.

К примеру, сейчас к системе активно подключаются агроусадьбы, которые предлагают не товары, а услуги, и у них нет фиксированной стоимости как таковой. Агроусадьбы в большинстве своем не готовы вкладывать средства в доработку сайтов. Специально для них была реализована функция «Выставление счетов». Клиент может забронировать усадьбу на день или неделю, с баней или без. Он оформляет заказ на сайте агроусадьбы, а ее владелец уже через личный кабинет нашего сервиса выставляет счет. Ссылка приходит на электронную почту, в Viber или посредством SMS, и клиенту для оплаты остается только перейти по ней на страницу, где нужно ввести данные платежной карточки, а в случае предварительной регистрации в системе ArtPay – имя пользователя и пароль».

Система платежей ArtPay ориентирована только на белорусский бизнес, однако компания в поисках партнеров из других стран для запуска проекта, не зависящего от существующего в Беларуси.

Простое подключение к системе

Чтобы подключить интернет-магазин или сервис к системе, необходимо заполнить заявку на сайте или позвонить в офис компании – персональный менеджер объяснит условия и варианты подключения. Персональный менеджер работает с клиентом с момента подачи заявки и на протяжении всего периода сотрудничества, помогает подготовить пакет документов с дальнейшей их подачей в банк и настроить сайт для приема платежей. Все работы провайдер выполняет бесплатно.

Обычно провайдер сам встраивает необходимые модули в код сайта, но есть и другой вариант: эти модули могут быть переданы заказчику. В первом случае клиенту практически ничего не придется делать, нужно будет лишь подписать договор с банком на прием банковских платежных карточек.

Без абонентской платы, без платы за подключение

При подключении клиенты ничего не платят компании-разработчику. Также от них не требуют никаких абонентских плат. Тут возникает резонный вопрос: на чем же зарабатывает провайдер? Ответ: на проценте от финансовых операций.

«Мы работаем с Белинвестбанком и Белагропромбанком. Общий тариф Белагропромбанка (который включает и банковскую комиссию, и комиссию разработчика) – 3%, тариф Белинвестбанка – 2, 69%. Но опять же, к каждому клиенту применяется особый подход с индивидуальными предложениями, поэтому тариф может быть иной, гораздо ниже предлагаемого вначале. Это одно из преимуществ: наша компания совместно с нашими банками-партнерами может предложить клиенту один из самых низких тарифов по интернет-эквайрингу».

Абсолютная безопасность платежей

Всем провайдерам, которые осуществляют прием платежей по банковским платежным карточкам в сети интернет, необходимо проходить проверку на соответствие стандарту безопасности PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Каждый год аудит системы ArtPay проводит немецкая компания SRC Security Research & Consulting GmbH – у провайдера есть сертификат, так что его клиенты могут быть спокойны.

Кроме того, для карт Visa и MasterCard существует и 3-D secure пароль – еще одно требование международных платежных систем. Для карточек системы Белкарт такого пароля нет, точнее, не было, поэтому многие банки запрещали проводить ими расчеты в сети интернет.

«Сейчас и для карточек системы Белкарт разработали интернет-пароль – аналог 3-D secure пароля. И наша система одной из первых прошла успешное тестирование на возможность проведения операций карточкой Белкарт в сети интернет с вводом Белкарт Интернет-пароля. Мы уже прошли тестирование, теперь очередь за банками».

Что хотелось бы добавить

По словам Вадима, единственное, что хотелось бы изменить в системе – это интерфейс личных кабинетов продавца и покупателя. Хотелось бы сделать его красивее, добавить статистику в виде графиков и т.п., в общем, «бантиков» добавить. Ведь заполучить заинтересовать клиента можно двумя способами: более низкими тарифами и привлекательным, удобным интерфейсом. Пожелания клиентов растут: им важна не только «конфетка», но и обертка.

«Сейчас на повестке дня у наших разработчиков несколько сложных и очень перспективных проектов, как результат – большая загрузка. Но мы обязательно со временем улучшим интерфейс личного кабинета и реализуем ряд других новшеств».

Из всего сказанного можно сделать вывод, что система ArtPay востребована, а это хороший знак для любого сервиса.