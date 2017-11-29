Как зарабатывать на Forex? Преимущества автоматизированной торговли перед ручной

Forex – крупнейший финансовый рынок мира. По последним данным, его ежедневный оборот превышает 5 трлн. долларов США. Forex представлен несколькими десятками валютных пар, которые находятся в постоянном движении. Именно движение валют создает возможности для получения прибыли.

Существуют два подхода к трейдингу на Forex: ручной и автоматизированный. В первом случае трейдер совершает операции самостоятельно, при этом с определенной периодичностью делает анализ одних и тех же финансовых инструментов. Автоматизированная торговля отличается тем, что все действия выполняет робот. Робот – это торговый алгоритм, воплощенный в компьютерный код. Среди неоспоримых преимуществ роботизированного трейдинга – скорость и точность исполнения торговой логики, поскольку робот не подвержен эмоциональным перепадам и способен работать круглые сутки. Об этом порталу KV.by рассказал Роман Молодяшин, трейдер и форекс-тренер MTBankFX.

Подход к трейдингу: эксплуатировать, а не предсказывать

«Финансовые инструменты много времени проводят в трендах – это длительные и крупные движения цены, которые и создают возможность для заработка, – объясняет Роман Молодяшин. – Среди многих трейдеров бытует мнение, что тренды можно предсказать, а значит – на этом можно заработать. Однако давно доказано, что даже самые известные и высокооплачиваемые аналитики предсказывают тренды не лучше, чем рядовые граждане».

Поэтому, по словам Романа, здравым подходом к трейдингу считается не предугадывание трендов или разворотов цены, а эксплуатация уже существующих, развивающихся тенденций. Для отслеживания трендов используются технические индикаторы, называемые трендовыми. К таким относят, например, простую скользящую среднюю – SMA, Simple Moving Average. Любой индикатор строится от цены и идет за ценой. Поворот индикатора указывает на смену тренда.

«Чтобы трейдеру не приходилось постоянно пересматривать множество графиков, делать анализ и совершать сделки в ручном режиме, он может доверить всю работу своему роботу – то есть автоматизировать весь процесс. Внедрение автоматизации всегда экономит ресурсы, а для трейдера это время, умственные ресурсы, концентрация и, в конце концов, здоровье, которое не выигрывает от сидячего образа жизни».

Одно из главных преимуществ автоматизации в том, что робот не подвержен психологическим ошибкам, свойственным человеку. Робот всегда четко реагирует на цены по заданной трейдером логике. Еще одна особенность роботов – они могут работать круглые сутки. Нужно лишь запустить программу на удаленном сервере или держать свой компьютер включенным.

«Нужно понимать, что робота создает трейдер. И прежде чем запустить какую-то стратегию, ее можно проверить на исторических котировках за любой промежуток времени. То есть какие результаты мы бы получили, если бы в это время работали с этим роботом».

Для исторического теста робота не требуется финансовых вложений, компьютер все сделает сам и покажет результат – на что способна ваша торговая идея. Например, можно протестировать робота на последних пяти годах исторических котировок и оценить, как он ведет себя в разных рыночных ситуациях. Сравните это с проверкой робота в реальном времени – совсем неэффективно.

Об условиях работы на платформе MTBankFX

Работа на финансовых рынках – это спекуляция (от лат. speculari - наблюдать) в ее чистом виде. Сегодня порог входа на финансовые рынки минимален, поэтому трейдинг доступен каждому.

«Для трейдинга на MTBankFX существует порог в $20, однако для совершения нескольких сделок одновременно и с учетом потенциальных убытков рекомендуется начинать с нескольких сотен USD. При этом необходимо помнить о возможностях маржинального плеча, которое увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальный убыток».

Что касается вероятности потери, то клиент MTBankFX не может уйти в минус. Существуют ограничения потери на капитал (минимум на уровне $20), а также страховка со стороны партнера МТБанка – швейцарского банка Dukascopy. Размер комиссии зависит от оборота трейдера, и чем выше оборот за 30 календарных дней, тем ниже комиссия за каждую сделку.

Торговая платформа MTBankFX предоставляет трейдерам около 70-ти финансовых инструментов: это валютные пары, драгоценные металлы, сырье, мировые фондовые индексы. Для анализа графиков финансовых инструментов доступно более 200 технических индикаторов.

«Несмотря на низкий порог входа на финансовые рынки, без специальных знаний и опыта рассчитывать на успех нельзя. Для своих клиентов MTBankFX проводит бесплатные обучающие семинары, а также регулярно пополняет обучающую базу на сайте mtbankfx.by. Обучающие материалы направлены на то, чтобы показать клиентам площадки MTBankFX, как анализировать графики, как совершать сделки, управлять капиталом и многое другое, в том числе - как создавать собственных торговых роботов, не имея специальных знаний в области программирования».

Создание робота в визуальном конструкторе Visual JForex

Чтобы создать торгового робота, человеку не нужно осваивать язык Java (а именно этот язык используется в платформе MTBankFX). Вся работа ведется в визуальном конструкторе, где вы вместо программного кода манипулируете блоками конструктора, то есть настраиваете их под конкретные задачи. Например, получить показания индикаторов, сравнить их, вычислить объем сделки, ограничить работу вашего алгоритма во времени (скажем, только с 8 до 18 часов по Гринвичу), остановить робота, если убыток превышает запланированный, закрыть позицию с заранее определенной прибылью или убытком и т.д.

«Конструктор Visual JForex очень прост в освоении, поскольку основных блоков всего 2 десятка, а технические индикаторы уже в нем запрограммированы, их более 200. Остается только вывести блоки на рабочее пространство конструктора, вставить в них переменные, соединить блоки между собой в нужной последовательности -- и робот готов. Его сразу же можно протестировать на исторических котировках. Если дать себе на изучение конструктора хотя бы 1-2 недели, то через это время трейдер сможет за полчаса-час создать простейшего робота на основе несложной торговой логики».

Оптимизация робота

Существует неверное мнение, что можно один раз написать робота, который всегда будет работать прибыльно. Это не так. Робот, как и любой другой продукт производства, нуждается в периодичной доработке, переделке либо снятию с производства.

«Перед запуском робота в реальный трейдинг необходимо найти его оптимальные настройки. Эта работа возлагается на компьютер, который путем перебора большого числа настроек робота найдет такие, которые с большей вероятностью принесут прибыль. Стоит помнить, что после нескольких месяцев реальной работы с подобранными настройками может потребоваться повторная оптимизация, поэтому оптимизатор всегда будет иметь работу».

Несмотря на невеселую статистику успешности на Forex (как и в любом другом бизнесе), рынок дает реальную возможность заработка. Роботизированная торговля не только увеличит вашу прибыль и сэкономит ресурсы, но и убережет от поспешных решений, которые часто приводят к потере капитала.