12 лучших бесплатных Android-приложений в ноябре

Вот и подошел к концу очередной месяц. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с ноябрьскими программами, которые показались нам весьма интересными. Итак, ТОП-12 приложений ноября 2017 года. Поехали!

Если вы много работаете с текстами, и вам важно распознавать и искать шрифты, то эта программа – именно то, что надо. Приложение призвано идентифицировать шрифты на любом носителе: бумаге, фотографии, вывеске и прочее. Также WhatTheFont даст информацию о создателе шрифта, времени создания и т.д.

В начале этого месяца Google выпустил собственный файловый менеджер под названием Files Go. Для Android-платформы существует огромное количество подобных программ, но это не подделка неопытных разработчиков, а официальный продукт такого монстра, как Google. В программу встроена функция очистки памяти. Изначально приложение разрабатывалось для гаджетов на Android One, так как у них весьма ограниченный объем памяти, но и на других устройствах Files Go будет работать. Сейчас приложение находится на бета-тесте, поэтому возможна некоторая нестабильность работы.

Вам когда-нибудь хотелось заняться рисованием? Представленное приложение прекрасно подойдет для новичков в этом деле. Посредством включенной камеры программа спроецирует на лист бумаги рисунок, который вам надо будет лишь обвести карандашом. Это, своего рода, электронная копирка. Пользователь может таким образом рисовать не только встроенные в родную библиотеку объекты, но и подгружать собственные рисунки. Приложение совместимо со всеми гаджетами, но лучше всего работает на устройствах, поддерживающих технологию TANGO (например, Lenovo Phab 2 Pro, Asus ZenFone AR).

Вашему вниманию представляется лаунчер, который создавался на базе фирменной оболочки смартфонов Google – Pixel Launcher. Несмотря на внешнее сходство, представленный интерфейс имеет в своем арсенале множество инструментов, позволяющих заниматься тонкой настройкой различных элементов. В этом плане Lawnchair Launcher может поспорить даже с распространенным Nova Launcher.

Однако стоит учесть, что официального релиза еще не было, и пользователям доступна только бета-версия.

На Windows 10 очень неплохой встроенный браузер, поэтому его перенос на андроидные устройства был лишь вопросом времени. Android-версия Microsoft Edge создана на движке Chrome, из-за чего работоспособность и скорость открытия сайтов будет такая же, как у собрата из Google. Но есть любопытная функция: «продолжить на ПК». Эта фишка дает возможность просматривать на компьютере ресурсы, открытые на смартфоне. Надо нажать лишь одну кнопку. Синхронизация, сохранение паролей и истории с ПК также присутствуют.

Это приложение также находится на стадии тестирования, поэтому возможны вылеты и зависания.

Бывало такое, что вам срочно надо было отыскать какой-либо файл на гаджете, а вы забыли его расположение? Программа Fast Finder создана как раз для быстрого поиска нужных документов. Приложению не важно, где искать файл: на встроенной или внешней памяти. Многие разработчики подобного софта халтурят – пишут программы, которые «туго» ведут поиск необходимого документа. Индийские программисты сделали все, как по учебнику, поэтому приложение оперативно начинает поиск даже по кусочку названия. Помимо поиска файлов, в приложении можно отыскать документы с определенным расширением, осуществить поиск в интернете, запустить другие приложения на устройстве и т.д.

Если вы поклонник Windows, то Microsoft Launcher станет отличным решением для преображения вашего мобильного устройства. Представленный лаунчер призван заменить похожий Arrow Launcher, который был выпущен ранее. Самым главным достоинством приложения является возможность синхронизировать мобильные документы с настольным компьютером. Кроме того, вам доступны следующие функции:

Контакты. Они всегда у вас под рукой. Благодаря настройкам их можно разместить в любом удобном месте: на начальном экране, Dock-панели, в нужной папке.

Большой выбор средств персонализации (темы, обои, цвета, пакеты значков и т.д.).

Персональный канал. В нем собраны все важные сведения: новостная лента, календарь, файлы и т.д.

Управление жестами, настройка жестов.

Встроенных функций немало, поэтому качайте и тестируйте лаунчер. В конце концов, никогда не поздно вернуться к предыдущему варианту.

Нынешнее развитие технологий позволяет легко обучаться практически любому делу, даже посредством смартфона. Чтобы не забыть или не пропустить важное событие, многие подписываются на ресурсы, активируют различные уведомления и тому подобные вещи. Однако достаточно часто уведомления накапливаются и накапливаются, и тогда пользователь одним движением закрывает все это. А впоследствии, вспомнив про что-то особенно важное, долго ищет нужное оповещение.

Но этого можно избежать. Приложение Notification History Log сохранит все оповещения в отведенном месте. Теперь можно не бояться пропустить что-то важное. В настройках вы разрешаете программе доступ к своим приложениям и вуаля... Теперь можно не только просмотреть все пришедшие уведомления, но и найти оповещения конкретных программ или сообщения от конкретного человека. Для этого в Notification History Log встроен поиск. Но есть маленькая ложка дегтя: русской локализации в приложении нет.

Сама программа бесплатная, но есть платный доступ, который стоит около 100 рублей. В платной версии не лимитируется количество оповещений, и нет докучающей рекламы.

Многие обладатели смартфонов любят менять программное оформление на своих устройствах. Для этого часто скачивают различные обои, темы, иконпаки, лаунчеры и прочий сторонний софт.

Приложение NavBar Animations относится как раз к этой категории программ. Благодаря приложению вы сможете сделать свою навигационную панель на экране анимированной.

Явными плюсами приложения являются малый вес и отсутствие необходимости в получении Root-прав. Программа будет работать на любом устройстве с ОС Android 5.0 и выше.

Вам на выбор предлагается несколько вариантов оформления, настроить под себя их можно в меню настроек самой утилиты.

Есть и платная версия приложения. Она отличается от Free-версии большим количеством анимации и отсутствием надоедливой рекламы.

Если вы - турист, геолог, охотник или рыбак, то приложение Spyglass для вас будет настоящей находкой. Раньше программа была доступна только владельцам «яблочных» смартфонов, но теперь и обладатели устройств на Android могут ею воспользоваться.

Эта программа является GPS-навигатором, способным работать как компас, гироскоп, спидометр, высотомер, дальномер, секстант, инклинометр и т.д. Всю информацию, которую вычисляет программа, можно наложить на фотографию местности. Кроме этого, приложение поможет быстро определить расположение небесных светил, покажет ваше местонахождение на карте и многое другое.

В пути вы сможете следить за своей скоростью, расстоянием до места назначения, азимутом и прочими полезными вещами. Разработчики обещают в дальнейшем расширить программу, добавив в нее каталог звезд и возможность конвертировать величины.

Для работы Spyglass не нужна мобильная сеть: в приложение вшит набор оффлайн-карт, что весьма пригодится путешественникам в горах или глухих местах.

Существуют платная и бесплатная версии приложения. Насколько нужна платная версия – решать вам. Некоторое неудобство доставляет отсутствие русского языка в меню, но и без него все интуитивно понятно.

Перед вами сборник обоев из 90-х годов прошлого столетия. В то время народ активно осваивал навыки редактирования картинок. Поэтому всем, кто этим занимался и любил то, что делал, придется по душе данная подборка. Собственно, больше тут и сказать нечего. Скачивайте, открывайте приложение и предавайтесь воспоминаниям.

Sega решила порадовать своих поклонников и выпустила для Android-смартфонов платформер ESWAT: City Under Siege Classic. В Либерти-Сити развелось до неприличия много криминальных личностей, а вам надо будет взять ситуацию в свои руки и навести порядок в этом городе.

Ваш протеже – Дьюк Ода, полицейский, который облачен в экзоскелет последнего поколения. Из вооружения вам будут доступны плазменные винтовки, ранцы на реактивной тяге, гранаты, ракеты и многое другое.

Кроме разнообразного оружия, вы сможете совершенствовать свой костюм, что весьма кстати, так как огромные боссы в конце миссий заставят изрядно попотеть. Также у героя вы обнаружите занятную способность: круговую огнеметную атаку. Это весьма действенная вещь, но очень энергоемкая, так что применять ее постоянно не получится.

Есть две версии игры: платная и бесплатная. Разница между ними заключается только в наличии или отсутствии рекламы.