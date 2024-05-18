Google выпустил вторую бету Android 15

Компания Google представила вторую бета-версию операционной системы Android 15. Обновление станет доступно не только для смартфонов серии Pixel, но и для устройств других производителей, включая Honor, OnePlus, iQOO, Lenovo, Nothing, Realme, Oppo, Tecno, Sharp, Vivo и Xiaomi.

Одним из ключевых нововведений в Android 15 станет функция Private Space («Личное пространство»). Она позволит создавать на смартфоне отдельные зашифрованные профили для хранения личных файлов, фотографий, переписок и другой конфиденциальной информации. При блокировке личного профиля все связанные с ним приложения автоматически приостанавливают свою работу. Private Space будет иметь независимые настройки блокировки экрана. Пользователи смогут задать для него отдельный пароль или другой механизм защиты. Кроме того, личные приложения не будут отображаться на рабочем столе и в списке недавних приложений. Это защитит конфиденциальные данные от случайного доступа.

Интересным нововведением стал предиктивный жест «Назад». Теперь при переходе между страницами приложения и выходе из него пользователь видит, куда именно его приведёт жест «Назад» и он будет знать, не закроет ли жест приложение. Во второй бете Android 15 новая функция активна по умолчанию. Но полноценно она работает лишь в приложениях, которые добавили её поддержку. В основном это сервисы Google и «Настройки».

Ещё одно важное улучшение коснется производительности и энергосбережения. Android 15 не позволит приложениям активно работать в фоновом режиме более 6 часов. А это должно сократить ненужную загрузку процессора и сэкономить заряд батареи. Кроме того, Google обещает оптимизировать переходы между приложениями и режимами для более плавной работы. На больших экранах появится возможность закреплять панель недавних приложений. А для режима «картинка в картинке» реализуют улучшенную анимацию переходов.

Изменился дизайн панели громкости, которая открывается по нажатию на три точки в мини-панели, вызываемой физической качелькой. Регуляторы громкости медиа, уведомлений, звонков и будильников теперь выполнены в фирменном стиле Material You, с толстыми ползунками.

Ещё одна новая полезная опция связана с расширенными настройками вибрации для оповещений. Теперь пользователи смогут назначать уникальные тактильные сигналы для разных приложений и типов уведомлений. А обновленный модуль Google Health Connect получит поддержку дополнительных датчиков, в том числе для отслеживания температуры тела. Ещё пользователи теперь могут создать ярлык для пары приложений для их быстрого запуска в режиме разделённого экрана. А опция «Не рекомендовать» стала доступна по удержанию иконки приложения в списке рекомендованных.

Таким образом, новая версия Android сосредоточится на повышении удобства использования, производительности и безопасности личных данных. Следующая бета-версия должна появиться в июне, финальная ожидается на месяц позже, а затем Google представит окончательный публичный релиз. Пока же производители устройств тестируют бета-версию на совместимость со своим программным обеспечением и «железом».