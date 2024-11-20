Android 16 стала доступна первым тестировщикам и разработчикам

Стартовало тестирование Android 16 Developer Preview 1 — ранней предварительной версии мобильной ОС Android 16. Тестировщики и разработчики смогут оценить новые возможности фотогалереи и функции обмена медицинскими данными в приложениях.

В целях ускорения адаптации новых функций производителями устройств и разработчиками, Google перенесла релиз Android 16 на май, вместо традиционной осенней даты выпуска. Это изменение графика коснулось основных релизов системы.

Выпущенная предварительная версия Android 16 предоставляет разработчикам возможность интегрировать в свои приложения стандартный инструмент выбора медиафайлов Android. Это меню упрощает обмен фотографиями и видео, предоставляя доступ ко всем файлам на устройстве или в облачном хранилище. В обновление также включен актуальный Privacy Sandbox для повышения безопасности пользователей.

В новой версии Android 16 представлена предоставлена предварительная версия API приложения Health Connect, позволяющая сторонним приложениям получать доступ к медицинским данным в формате FHIR с согласия пользователя. Это обеспечит обмен информацией между приложениями и устройствами для отслеживания здоровья, подобно функции Apple Health на iPhone.