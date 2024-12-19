Вышла вторая тестовая версия Android 16

Android 15 ещё не установлена на все смартфоны, а Google уже представила вторую предварительную версию Android 16 для разработчиков. Компания ускорила процесс разработки, и окончательный релиз новой версии операционной системы может состояться на несколько месяцев раньше, чем обычно.

В последние годы предварительные версии Android для разработчиков запускались в феврале, однако на этот раз релиз был перенесен на ноябрь, и теперь мы уже увидели второе обновление. Это указывает на то, что публичная бета-версия не за горами, но она появится уже в следующем году.

На данный момент Android 16 предлагает не так много новых функций по сравнению с предшествующими версиями. Одним из заметных улучшений является встроенный поиск по облачным ресурсам в фотогалерее, позволяющий собирать годовые отчеты по публикациям в Instagram из внешних аккаунтов без необходимости переключения между приложениями. Также усовершенствована работа приложения Health Connect — теперь доступна функция регистрации интенсивности физической активности в фитнес-приложениях. Кроме того, добавлена поддержка стандарта 802.11az, который обеспечивает функции позиционирования через сети Wi-Fi.

Большинство нововведений в Android 16 пока не будут заметны для обычного пользователя, поскольку компания акцентировала внимание на изменения «под капотом». В обновлении прибавились новые функции, поддержка адаптивной частоты обновления экрана на системном уровне и удаление устаревшего кода, который мешал дальнейшему развитию возможностей для пользователей. Более явные изменения можно ожидать в следующих выпусках: первая бета-версия запланирована на январь 2025 года, а финальная версия — на май. Таким образом, к традиционной весенней конференции разработчиков Google I/O можно ждать полноценного релиза Android 16, что на три или четыре месяца раньше привычного графика.

Опробовать Android 16 в доступном варианте. Для этого потребуется зарегистрироваться в качестве разработчика, а установить её получится на устройства серии Google Pixel, начиная со смартфонов Pixel 6 и 6 Pro.