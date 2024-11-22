Google представила полезную функцию для Android

Google анонсировала новую функцию для Android под названием «Восстановление учётных данных» (Restore Credentials), которая существенно упростит процесс переноса пользовательской информации и входа в приложения при переходе на новое устройство. Эта функция позволит автоматически сохранить авторизацию, исключив необходимость вручную вводить логины и пароли для каждого приложения.

Ранее некоторые приложения уже предлагали такую функцию, но теперь Google облегчил жизнь разработчикам, внедрив новый инструмент — «ключ восстановления» (restore key). По информации The Verge, эта технология дает возможность пользователям оставаться авторизованными в приложениях сразу после их первого запуска.

Нововведение облегчает переход между телефонами на Android, делая его похожим на обновление iPhone. Пользователи Apple уже давно привыкли к автоматическому переносу своих данных, включая учетные записи и информацию о приложениях, на новые устройства. В то время как для обладателей Android этот процесс оставался сложным и кропотливым.

Функция восстановления учетных данных на Android значительно упрощает решение этой задачи по сравнению с предыдущими методами. Она автоматически проверяет наличие ключа восстановления и активирует его при первом запуске приложения. Этот ключ представляет собой публичный ключ, который использует уже существующую инфраструктуру Passkey для передачи данных авторизации. Ключи восстановления также могут сохраняться в облаке, однако разработчики приложений могут выбрать не использовать эту возможность.

При этом прямой перенос данных с одного устройства на другое остается более надежным вариантом, чем восстановление из облака, как это реализовано на устройствах Apple. Важно отметить, что ключи восстановления не сохраняются, если пользователь удаляет приложение и устанавливает его заново.