Google выпустила крупное обновление для Android 15

Google выпустила обновление для Android и устройств Pixel, включающее улучшенный инструмент генерации субтитров, обновлённое приложение Lookout и новые функции на основе нейросети Gemini 1.5. Эти улучшения доступны на Android 15, а некоторые — и на более ранних версиях.

Обновлённое приложение Lookout, предназначенное для людей с нарушениями зрения, теперь использует возможности нейросети Gemini 1.5 для более точного и детального аудиоописания фотографий. Это расширение функциональности, анонсированное на конференции Google I/O, продолжает развитие интеграции ИИ в Lookout.

Обновление Android улучшает функцию субтитров, добавляя отображение не только речи, но и звуковых эффектов (аплодисменты, вздохи и т.п.). Эта функция доступна на всех уровнях системы Android, где поддерживаются субтитры.

Google расширяет функциональность Gemini Assistant. Теперь он сможет воспроизводить музыку из Spotify, подобно Google Assistant, и выполнять дополнительные действия от имени пользователя, такие как совершение звонков, отправка электронных писем и изменение настроек устройства. Это существенно расширит возможности помощника, компенсируя отсутствие ранее заявленных базовых функций.

Обновление также включает новые функции: создание стикеров в Gboard (Emoji Kitchen), быстрый обмен фотографиями с помощью QR-кода (Quick Share) и улучшенный инструмент сканирования документов в Google Диске. Большинство функций доступно на Android 15, некоторые — и на более ранних версиях.