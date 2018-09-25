Интернет в 90-х? Как это было? Часть 4: приватные сервера ICQ

Те кто начинал свой тернистый Интернет-путь в конце 90-х годов двадцатого столетия довольно хорошо помнят систему обмена мгновенными сообщениями ICQ. Так как в то время не было ни одного компьютера, где бы не стоял данный Интернет-пейджер. Ведь наравне с IRC он представлял собой одно из первых средств личной цифровой коммуникации в сети.

Но мало кто знает о другом аспекте ICQ. Все дело в том, что наравне со стандартным решением, существовало еще и корпоративное. Предоставлявшее возможность организовывать общение по данному протоколу не только внутри локальной сети, но и в интернете. Между прочим, оно появилось достаточно рано еще в 1998 году. В те времена, когда ICQ принадлежала компании Mirilabs. Поэтому в данном обзоре мы коснемся именно серверной части данной истории. Так сказать, потрогаем ICQ изнутри своими руками.

К сожалению, на сбор информации для этой статьи пришлось потратить значительное количество времени. В связи с тем, что программы, о которых пойдет ниже речь, фактически растворились в небытие. И лишь чудом, а так же при помощи небезразличных людей удалось найти нужные архивы. Сложнее всего, оказалось отыскать легендарный ICQ GroupWare, выпущенный на рынок в 1998 году. И позволяющий держать подключенными к Интернет-пейджеру до 32000-х пользователей.

1. ICQ GroupWare

О данном сервере написано множество положительных отзывов в свое время. Ведь технически он представляет собой довольно гибкий инструмент общения, легко настраиваемый и масштабируемый.

Тестовый сервер ICQ GroupWare сразу же запустился на виртуальной машине Windows 2000. И без каких-либо проблем позволил подключиться к нему. Но у данного решения оказался один весомый недостаток. Все дело в том, что с ним работает только один единственный клиент, специально написанный для этих нужд. И хотя он так же функционален в Windows 2000, тем не менее, регистрация возможна только посредством данного приложения. Так же огромным минусом ICQ GroupWare является необходимость установки патча русского языка. Ведь без данного действия, буква "ю" не отображается.

Возможно, читатели подумают о том, что можно применить другие клиенты до 1998 года, когда ICQ принадлежала компании Mirilabs. Но дело в том, что старые интернет версии не поддерживают смену адреса сервера. Проще говоря, он жестко зашит в код программы. Поэтому технически никакой возможности, кроме написания еще нескольких альтернативных клиентов на базе старого протокола нет. Хотя нужно отдать должное, ICQ GroupWare можно и сегодня пользоваться без особых проблем. Размер инсталляции сервера занимает 3,4 мб, а клиента 1,7 мб.

2. SIQ ICQ sever

С 1999 года, ICQ получает нового владельца, американскую компанию AOL. Которая изменяет и развивает протокол до версии 7. Так в клиентах вышедших начиная с 2000 года, появилась возможность изменять адрес сервера подключения. Но, к сожалению, у корпоративных серверов адресация UIN начиналась с десятичных чисел, в то время как официальные приложения требовали минимум пятизначный номер и длинный пароль.

Но там где не управлялся AOL, срабатывали другие программисты. Например, разработчики Miranda канувшей в лета, а так же &RQ безвозвратно утерянного в закоулках прошлого. Тем не менее, данные программы версий до 0.0.3 и 0.9.7.2 соответственно позволяли и позволяют работать с протоколом V7, обходя ограничения.

Как раз, именно в те годы, появился украинский вариант ICQ сервера под названием SIQ. Конечно, технически он был создан в начале 2000-х, но тем не менее, представляет собой логическое продолжение GroupWare на котором следует отдельно остановиться.

Дело в том, что с недавнего времени в свете последних событий РФ среди продвинутой молодежи считается хорошим тоном отказываться от социальных сетей и модных мессенджеров, переходя на Downgrade протоколы общения. Создавая для своих друзей отдельные площадки, наподобие, некогда исчезнувшего AIM http://iwarg.ddns.net/aim/ или же приснопамятного MSN https://escargot.log1p.xyz/. Все дело в том, что современная цензура корпораций больше не оставляет возможности молодым людям выражать свободно мнение без страха быть забаненными или того хуже. Вот почему SIQ ICQ sever и сегодня продолжает работать внутри многих сообществ. Как бы недоброжелателям "Аськи" не хотелось обратного.

Поэтому SIQ является очень удобным решением для собственной площадки. Дело в том, что в отличие от других подобных решений, в том числе и под Linux, он имеет дополнительный php модуль. Проще говоря, регистрация новых пользователей осуществляется не только администратором, но и через сайт. Что не требует установки специальных приложений для создания аккаунта как в GroupWare.

При этом, в отличие от других серверов SIQ поддерживает абсолютно все клиенты работающие с протоколом версии V7. Так, например, удалось путем подмены библиотеки ICQ.DLL в Miranda заставить функционировать самые последние версии данного приложения. Но лучше всего себя зарекомендовали версии 0.0.3 и 0.0.4. А так же &RQ до версии 0.9.7.2. Иными словами конечному потребителю есть из чего выбрать. Данный сервер работает в виде службы Windows NT. При этом имеет довольно гибкий файл конфигурации, что позволяет не только управлять рассылками, но и не хранить историю переписки на сервере. Еще одним несомненным плюсом, с моей точки зрения, является отсутствие серверного контактного листа. То есть списки UIN хранятся локально только на компьютерах конечных пользователей. Коих между прочим может быть зарегистрировано до 4,1 млн.!

Подводя итог вышеизложенному, так же следует вспомнить и о Private ICQ server. Сверхмалому, всего каких-то 35 кб в архиве решению, работающему по протоколу V6. Но, к сожалению, не имеющему никаких дополнительных функций, кроме базовых. Таких как регистрация пользователей, блокировка или удаление. Тем не менее, и такой сервер найдет своих почитателей среди людей не нуждающихся в услугах корпораций при общении.

Вообще, глядя на происходящее можно говорить о постепенном ренессансе решений из прошлого, которые позволяют не только обходить корпоративную цензуру/маркетинг, но и вообще управляться со всем независимо от других.

Роман Карпач www.fdd5-25.net