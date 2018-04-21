Улучшение китайских электронных часов

1. Зачем это нужно

Не думал, что когда-нибудь доживу до того момента, когда вновь среди молодежи станут актуальными наручные электронные часы. Так, сегодня множество компаний продает некогда популярные классические модели. Вновь, как и в восьмидесятые годы на слуху Casio от одноименной японской фирмы или же белорусский “Техночас” – аналог культовой “Электроники”. И все бы замечательно, но к великому сожалению данные модели стоят относительно недешево. Порядка 30-150 долларов США за экземпляр, что судя по комментариям и отзывам отбивает охоту у желающих приобретать подобные аксессуары.

Благо, китайские пираты во всю подделывают известные модели электронных часов. Так, на любом близлежащем рынке можно купить реплику культовой Montana за 3,5 доллара или же стандартного Casio за 5 долларов, либо фантастически функциональный G-Shock за 10 долларов США. Внешне эти подделки выполнены немного грубее оригиналов, но тем не менее функционально почти не различаются. Единственной весомой и главной проблемой таких моделей является точность хода. Например, Casio приобретенный, автором данных строк торопился на 20 секунд каждый день, что не могло не расстраивать.

И если в старых часах Электроника имелись дополнительные элементы и возможности для коррекции точности хода, то вот в китайских бракоподделках таких функций нет. И все регулируется одним лишь кварцем. А поскольку качество данных деталей в Китае оставляет желать лучшего, то и подделки страдают от этой неисправности.

Но проблему можно устранить при помощи фирменного магазина завода Интеграл, либо в нашем конкретном случае пересадкой качественного кварца из старых нерабочих советских часов. И не важно стрелочные они либо механические. Ведь для донорства это роли не играет.

2 . Апгрейд

И прежде чем приступить к доработке, поддельных электронных часов необходимо запастись отверткой для регулировки очков. Дело в том, что азиатские бракоделы в своих моделях используют безумно мелкие винты, в отличие от крышек и защелок, принятых в советской Электронике и других фирменных моделях. Поэтому чтобы не сорвать и без того хлипкую резьбу нужно иметь соответствующий тонкий инструмент. Ведь любые неточности гарантировано повредят винты.

В нижеописанном конкретном случае, часы разбираются довольно легко, так как у автора имелся весь нужный инструментарий. Да, и вообще китайцы явно собирали Casio не в лучших условиях, так как на внутренней стороне защитного стекла находилась масса металлической стружки, портившей обзор и внешний вид аксессуара.

Шаг 1.

Чтобы разобрать электронные часы требуется перевернуть их обратной стороной и открутить винты защитной крышки корпуса (цифра 1).

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Шаг 2.

Затем медленно снять защитную пластину находящуюся прямо под крышкой (цифра 2).

Шаг 3.

После чего аккуратно (цифра 3) маленькой отверткой для очков (цифра 6) открутить четыре винта, крепящих батарейку к плате, а так же контакт для оной. Так же не следует сдирать защитную пленку или пытаться ее заменить. Она не мешает. Важно отметить что китайцы в поддельных часах Casio не пожалели установить нормальный дорогой элемент питания на целых 3 вольта (цифра 4). Точно такой же используется в материнских платах.

Шаг 4.

Осторожно подковырните крепление батарейки и саму батарейку острым тонким инструментом (цифра 3), так чтобы осталась видна только плата. После чего предельно аккуратно отделите ее от внутреннего пластикового корпуса часов (цифра 5). Внимание! Не повредите тонкую полоску контактов ЖК экрана. Так же обязательно протрите внутренне стекло (цифра 7) часов, так как там заботливые китайцы оставляют отпечатки пальцев, фрагменты металлической стружки, а в некоторых случаях даже волосы.

Шаг 5.

После того как часы разобраны, нужно подготовить донорский кварц для пересадки в новую плату. Для этого лучше всего сгодится небольшой паяльник, либо же крупный, но с примотанной к нему прочной медной проволокой. Например, как показано на фото.

В начале осторожно, чтобы не повредить плату нужно выпаять родной кварц (цифра 8), затем выпаять донорский от надежных часов (цифра 9). И припаять его в данном случае в Casio. Если боитесь сами, то попросите знакомого радиолюбителя.

Шаг 6.

Затем повторите все действия в обратном порядке и соберите часы. Только не забывайте правильно установить все крепления, так чтобы полоска контактов ЖК экрана плотно прилегала к контакту на плате. Так же помните, что отпечатки оставленные на стекле лучше всего протереть спиртом иначе в обратном случае они останутся там надолго. При этом следует помнить о размере винтов. Не смотря на их по истине крошечный размер дырочки для них в корпусе и самих часах должны совпадать очень точно. В связи с тем, что при насильственном вкручивании установленного маленького элемента очень легко повредить резьбу. Конечно, это можно исправить при помощи более крупных винтов, но подобные дюймовые вырвиглазные детали не так просто отыскать у себя под руками. Поэтому лучше семь раз примерять, чем десть раз закрутить.

Шаг 7.

В данных часах кнопки управления режимами слишком вздымаются над корпусом. Из-за чего при движении кистью, постоянно срабатывает переключение с 24 на 12 часовой режим с правой стороны. Что мешает воспринимать время. Для решения проблемы автор данных строк использовал небольшие кусачки. Так как кнопки металлические, а следовательно, лишний материал можно откусить. Но нужно быть осторожным, чтобы не повредить корпус. Ведь после того как кнопка срезана, ее необходимо подравнять небольшим напильником. А это может оставить царапины. Вообще данную операцию лучше провести на разобранных часах. Но всегда есть вероятность того, что будет откушено больше, чем требуется. В любом случае, спиливание кнопки решает описанную проблему.

3. Апгрейд

После подобного небольшого, но нужного апгрейда китайские поддельные клоны-уродцы популярных электронных часов становятся точно идущими аналогами. Соответствующими требованиям советского ГОСТ. По сути, за 3-5 долларов вы можете собрать функционально тот же самый аксессуар, за который брендовые производители просят от 25 до 150 долларов США использовав лишь качественный кварц.

Следует так же отметить, что если рядом нет завода Интеграл или старых часов, то всегда можно воспользоваться элементом времени от старой материнской платы. Так как в них обычно установлены качественные кварцы. Что само по себе позволяет собирать точно идущие электронные часы для походов в дождливый лес за грибами, на охоту, рыбалку и так далее. Без боязни утопить смартфон либо любой другой гаджет при проверке времени.

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