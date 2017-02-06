Маленький паззлик с большими возможностями

В повседневной жизни мы используем язык для коммуникативного общения, решения поставленных задач и конечно же развлечений. Если оглянуться назад, то в каждую эпоху определённый язык выгодно отличался от других. В средние века кроме родного языка очень много образованных людей знало латинский, который считался языком науки и поэзии. В XVIII-XIX веке на современной территории Беларуси, России и Украины преобладал французский на котором писались романы и изъснялись в любви.

Не многие знают, но в XX веке большую популярность завоевал искусственный язык эсперанто, который как считалось станет международным языком и сможет стать тем «ключиком», который «сотрёт» границы в общении с людьми. В XXI веке языком межкоммуникативного общения без сомнений можно считать английский, который имеет огромную популярность во всем мире. Путешествие, бизнес, международная культура, международные выставки и конечно же IT-сектор для общения выбирают английский язык.

Можно записаться на курсы, изучать английский с репетитором (или дистанционно), а можно самостоятельно. Примерно с начала 2000-х годов стали набирать популярность интерактивные курсы, которые позволяют взамодействовать с конечным пользователем, что позволяло создать эффект присутствия репетитора. Все изменилось с приходом интернета в нашу жизнь. Большинство ресурсов стало «облачными», что позволило получать доступ к ним из любой точки мира где есть интернет. Не исключением стало и изучение языков.

В этой статье я поделюсь собственным опытом в изучении английского языка через «облачные» ресурсы. Несомненными лидерами в этой области (по крайне мере на просторах байнета и рунета) являются ресурсы Puzzle English и LinguaLeo. Они замечательно продуманы и построены и предлагают увлекательные занятия из любого места, где есть интернет. Особое внимание следует уделить тому, что как Puzzle English так и LinguaLeo имеют мобильные приложения под различные платформы. Долгое время я пользовался двумя платформами сразу, но остановил свой выбор именно на Puzzle English. Почему? Наверное, потому, что данный ресурс предлагает более интересную постановку процесса обучения. В статье я сделаю краткий обзор каждого раздела сайта Puzzle English, чтобы вы сами увидели, как легко и увлекательно можно изучать английский язык в наше время. Ресурс может быть использован как для самостоятельного изучения, так и для изучения в группах или индивидуально с репититором.

Сайт состоит из трёх основных разделов, которые в свою очередь имеют подразделы и категории:

Puzzle English (понимай английский на слух) предлагает три подраздела: задания, игры и словарь.

Подраздел Задания состоит из таких категорий как: видеопазлы, грамматика, аудиопазлы, витаминки и подкасты.

Категория Видеопазлы является самой любимой моей категорией :). Тут представлены различные видеоролики с двойными субтитрами на различную тематику. Процесс изучения заключается в том, что во время воспроизведения видео отображаются субтитры на английском и русском языке. В любой момент незнакомое слово можно добавить в словарь для последующего повторения.

Плеер проигрывания видео имеет расширенные настройки, которые позволяют настраивать воспроизведение под себя. Перевод видеороликов выполнен на профессиональном уровне, позволяя правильно понимать даже самые сложные тексты на слух.

В категории Грамматика все ролики посвящены отдельной теме. Разбираются как очень простые грамматические аспекты, так и сложные.

Нет возможности смотреть видео через 3G/4G из-за большой стоимости траффика? Не беда! Предлагаю вашему вниманию категорию Аудиопазлы. Здесь вы сможете поупражняться в составлении предложений, а также восприятии английского на слух. Суть упражнения состоит в том, что профессиональным диктором произносится предложение на английском языке, которое вы должны собрать из паззлов. Просто и увлекательно!

В категории Витаминки разбираются сложные моменты английского языка. Переводчик с 20-летним стажем Юрий Жданов не только в увлекательной форме расскажет, как правильно перевести или употребить ту или иную фразу, но и активно обсудит в комментариях содержание статьи.

Ну и последняя категория в этом разделе, которая не так давно появилась на сайте – это Подкасты. Часто слушаю данный раздел по дороге на/c работу. В ней люди делятся своими историями: каким образом они смогли выучить английский язык и что им в этом помогло.

Так мы дошли до следующего подраздела с Играми, который подразделяется на следующие категории: данетка, дуэль умов, багаж слов, мастер фраз, переводилка дня и тесты.

Под весёлым названием Данетка скрывается замечательная игра, которая улучшает сообразительность и реакцию. Суть игры состоит в том, чтобы на время выбрать правильный ответ предложенного английского слова. Продуманная логика игры позволяет увеличивать сложность после каждого правильно ответа и наборот, если часто ошибаетесь, то сложность игры будет постоянно уменьшаться.

Всемирная информационная паутина объединяет людей по всему миру и сайт Puzzle English использует эту возможность по максимуму в игре Дуэль умов. Тут тоже все очень просто и понятно. Интелектуальная дуэль между вами и случайным соперником в различных областях знаний позволяет не только расширить лексический запас, но и узнать что-нибудь новенькое.

Если ваш лексический запас оставляет желать лучшего, то Багаж слов несомненно придется вам по душе. Игра не только учит писать правильно, но и тренирует восприятие английского на слух. Диктор (можно услушать различные варианты произношения) произносит слово, а вы стараетесь «уловить» его на слух и что не мало важно правильно написать. При необходимости слово можно добавить слово в личный словарь.

Игра Мастер фраз очень напоминает упражнения с виодеопазлами. Но тут все немного сложнее. Если в видеопазлах у вас есть возможность подумать какое слово выбрать, то тут вам предлается послушать короткий ведеофрагмент и как можно быстрее ввести первую букву каждого слова в предложении. По результатам выполнения задания можно увидеть свой рейтинг среди других участников данной игры.

Чтобы думать на английском нужно постоянно переводить. В этом нам поможет Переводилка дня. Каждый день для перевода предлагается одно предложение, которое следует перевести и отправить на проверку.

Последняя категория в этом разделе называется Тесты. Тут можно узнать свой уровень владения английским языком. Тест на уровень языка предлагает вопросы по основным разделам английского (аудирование, грамматика, речь, письмо), чтобы знать в каких разделах вы достигли успеха и над которыми нужно еще поработать. Тест на объем словарного запаса позволяет узнать на сколько увеличился ваш словарный запас. Также категория содержит различные короткие видеоролики, после просмотра которых вам предлагается ответить на вопрос.

Последний подраздел называется Словарь. В нем содержатся слова, которые вы добавили из различных упражнений. Подробно останавливаться на категориях здесь я не буду. Отмечу только то, что ноу-хау разработчиков Puzzle English является видеофрагмент к каждому слову, которое вы изучаете. Различные методы тренировок, которые представлены в этом разделе дают возможность надежно запомнить слово для его последующего использования.

Настало время перейти ко второму разделу Puzzle Movies, который содержит фильмы с двойными субтитрами. Тут можно совместить полезное с приятным. Вы с комфортом можете изучать английский наслаждаясь интересным сериалом, фильмом, ток-шоу или мультфильмом. Медиатека содержит десятки различных фильмов на различную тематику. Тут представлены как современные фильмы и мультфильмы, так и классика чёрно-белого кино.

Процесс просмотра реализован очень продумано. В любой момент вы можете остановить видео и добавить слово в собственный словарь. Под видео можно найти Слова и выражения, которые являются основными в тексте. В подразделе Видеобъяснения и тесты даётся объяснение сложных моментов в переводе. При необходимости можно обсудить сложные моменты в подразделе Обсудить фразы.

Наконец, мы добрались до последнего раздела сайта под названием Метод Тичера. В свою очередь он подразделяется на два основных подраздела: Курсы Метод Тичера и Puzzle Академия. Я бы порекомендовал Метод Тичера тому человеку, который хочет выучить английский самостоятельно. В самостоятельном изучении языка есть как плюсы так и минусы. К плюсам можно отнести то, что при минимальном бюджете можно добиться больших результатов в освоении английского языка. К минусам – нужна очень большая (даже большая прибольшая :)) мотивация, чтобы проходить задания каждый день и не делать перерывов. В Методе Тичера вы можете просматривать видеоурок или делать предложенные упражнения столько раз сколько нужно. Курс начинается с изучения букв и звуков, а заканчивается сложными грамматическими заданиями и полным воспрятием английского на слух.

Puzzle Aкадемия рассчитана на людей, которые уже изучали английский ранее и воспринимают его хоть немного на слух. Каждая лекция имеет определённую тему (healthcare, food, hotel, transport and etc.). Создаётся эффект присутствия, что несомненно положительно влияет на изучение английского языка. По традиции разработчики предоставляют ключевые слова для изучения и обсуждение фраз к видеоуроку.

Подводя итог рассмотренным разделам Puzzle English хочу отметить сбалансированную структуру и нестандартный подход обучения. При регулярных занятиях вы без сомнений добьётесь заметных результатов в изучении английского языка. Сайт предлагает одни из самых лучших и продуманных методов в изучении английского языка из тех, что мне приходилось видеть ранее. И разумеется, на каждый продукт сайта есть приложение для смартфона в appstore и playmarket.

В изучении любого языка нужно помнить одну вещь: всё зависит только от вас. Даже самый лучший репетитор не в состоянии научить вас говорить на английском, если вы этого не захотите сами.

Александр Кошель

сallmebor@gmail.com

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