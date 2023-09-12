Bitget открывает фонд EmpowerX на $100 млн для создания всеобъемлющей экосистемы

Фонд EmpowerX будет инвестировать средства в размере $100 млн, что свидетельствует об амбициозном видении Bitget. Эти ресурсы будут стратегически и выборочно инвестироваться с целью максимизации долгосрочного влияния компании на рынок цифровых активов и его экосистему. Bitget считает, что ключ к расширению экосистемы лежит в диверсификации сервисов для удовлетворения разнообразных потребностей глобальной пользовательской базы. В стратегической перспективе Bitget стремится расширить горизонты своего бизнеса, создав комплексную торговую экосистему, включающую в себя трейдинг, инвестиции, исследования, DeFi, медиа и другие функции.

"Ландшафт CEX постоянно развивается под влиянием ужесточения регулирования, быстрого роста технологий Layer 2 и DeFi, и мы ожидаем, что в ближайшие месяцы произойдет еще больше инвестиций, скупых покупок и приобретений. Наше видение выходит за рамки настоящего. С запуском фонда Bitget EmpowerX мы делаем еще один важный шаг в реализации нашей миссии по превращению Bitget в действительно комплексную платформу для любых нужд. Благодаря стратегическим целевым инвестициям, способствующим долгосрочному росту, мы стремимся постоянно расширять экосистему услуг, чтобы лучше удовлетворять растущие потребности пользователей. Мы также хотим расширить возможности других людей в нашей отрасли, ведь прилив поднимает все лодки". так прокомментировал запуск фонда EmpowerX Грейси Чен, управляющий директор компании Bitget.

На протяжении многих лет компания Bitget неустанно развивается вместе с постоянно меняющимся криптовалютным миром. Как индустрия, так и сообщество, мы продолжаем поддерживать развитие следующего поколения инноваций. Фонд Web3 объемом $100 млн в апреле 2023 года. Фонд занимается поиском венчурных фондов и проектов по всему миру, отдавая предпочтение азиатским партнерам с четкой дорожной картой и инновациями, направленными на решение реальных проблем. Среди венчурных компаний, в которые инвестировал фонд Bitget Web3, - Foresight Ventures, Dragonfly Capital, SevenX Ventures, Gitcoin Fund, DAO Maker и ABCDE Capital.

Bitget активно продвигает свои децентрализованные стратегии. Компания Bitget объявила о об инвестициях в размере $30 млн в децентрализованный многосетевой кошелек BitKeep в марте, который впоследствии был ребрендирован в Bitget Wallet. В результате этого шага Bitget становится контролирующим акционером кошелька, что является значительным шагом вперед в децентрализованном пространстве.

С другой стороны, Bitget укрепляет свои конкурентные преимущества и в централизованной области. Она постоянно оптимизирует торговый процесс, обогащает продуктовую матрицу и активизирует работу по привлечению участников. В основе ребрендинга лежит философия "Торгуйте умнее", подчеркивающая стремление Bitget предоставить людям интуитивно понятные инструменты для безопасного, удобного и эффективного финансового будущего. Биржа намерена и дальше развивать собственную экосистему, добавляя новые продукты и функции для поддержания интереса пользователей и стимулирования новых взаимодействий.