Bitget Wallet на Devconnect Istanbul и эксклюзивное мероприятие по сотрудничеству с 1inch

Эта недельная конференция разработчиков Ethereum является важным собранием разработчиков, исследователей и ключевых фигур Ethereum для обсуждения технических достижений и проблем. Помимо участия в конференции, Bitget Wallet спонсирует unStable Summit, глобальный саммит, посвященный стейблкоинам, который состоится 15 ноября. На этом мероприятии Bitget Wallet объединит усилия с такими гигантами отрасли, как Curve Finance. Аналогичным образом кошелек сотрудничает с 1inch, известным децентрализованным торговым протоколом, для проведения эксклюзивного офлайн-мероприятия.

Изучение оптимального опыта обмена: партнерство Bitget Wallet и 1inch

Крепкий альянс Bitget Wallet и 1inch знаменует собой значительный шаг на арене децентрализованных платформ (DEX). Компания 1inch, известная своей агрегацией DEX и эффективными торговыми алгоритмами, гарантирует пользователям получение лучших цен транзакций и минимального проскальзывания. Bitget Wallet, ориентированный на децентрализованную торговлю, стремится произвести революцию в транзакциях Web3 и стать идеальным децентрализованным торговым шлюзом.

Глубина этого партнерства демонстрируется благодаря включению 1inch в функцию обмена Bitget Wallet — Bitget Swap. Bitget Swap, играющий ключевую роль в кошельке, теперь поддерживает около 30 основных сетей. Он объединяет ликвидность различных DEX и кросс-чейн мостов, при этом 1inch является ключевым игроком. Интеграция включает в себя протокол лимитных ордеров 1inch, который позволяет пользователям размещать заказы по определенным ценам в нескольких сетях.

Bitget Swap находится в авангарде инноваций в продуктах, предлагая такие функции, как безгазовые транзакции и автоматическую корректировку проскальзывания, что значительно повышает удобство работы пользователей. Примечательно, что он впервые в отрасли внедрил функцию свечных графиков в сети, предоставляя пользователям содержательные данные в реальном времени для принятия обоснованных торговых решений. Все эти функции упрощают торговый процесс, одновременно снижая затраты пользователей и предлагая беспрепятственный опыт многоцепной торговли.

Кроме того, включение флеш-ботов в Bitget Swap повышает конфиденциальность и безопасность транзакций, защищая от вредоносных атак MEV на Ethereum. Эта функция также гарантирует, что пользователи получат выгоду от любых доходов MEV, полученных во время транзакций.

Универсальность Bitget Swap распространяется на различные режимы торговли, включая лимитные ордера и глобально доступную услугу быстрой покупки. Эти функции привносят удобство и привычность централизованных торговых платформ в среду децентрализованного кошелька.

Предстоящий план расширения экосистемы в Турции

План расширения турецкой экосистемы Bitget Wallet, объявленный на Devconnect Istanbul, учитывает растущий интерес Турции к криптовалютам, особенно в качестве защиты от высокой инфляции. Диверсификация рынка и растущий интерес к новым концепциям, таким как NFT и Metaverse, служат хорошим предзнаменованием для развития Web3 в регионе.

Bitget Wallet весьма оптимистично оценивает потенциал Турции в сфере Web3. Воспользовавшись этим событием как ключевой возможностью, команда планирует взаимодействовать с местными турецкими проектами, ключевыми лидерами общественного мнения (KOL) и сообществами. Эта инициатива направлена на проведение ряда экологических мероприятий специально для турецкого рынка, чтобы предоставить турецким пользователям беспрецедентные продукты и услуги в пространстве Web3.

Инновационное лидерство в сфере торговых кошельков

Bitget Wallet, ведущий торговый кошелек Web3, предлагает широкий спектр сетевых продуктов и услуг DeFi, включая функции кошелька, обмен, торговлю NFT, браузеры DApp и многое другое. Недавнее появление кошелька MPC подчеркивает его приверженность безопасности и удобству использования в Web3.

Bitget Wallet установил новые отраслевые стандарты благодаря нескольким новаторским достижениям:

Первый, кто предлагает обзор всей экосистемы блокчейнов, интегрируя активы из нескольких блокчейнов.

Впервые представил функцию рынка DEX, использующую данные блокчейна в реальном времени для интеллектуального управления активами и анализа тенденций.

Первый, который обеспечивает плавные межцепочные транзакции, упрощая передачу активов между публичными сетями без необходимости понимания сложных процессов, таких как плата за газ и межсетевые мосты.

Первый, кто поддерживает комплексную торговую площадку NFT, полностью интегрируя экосистему Web3 в свои услуги кошелька.

База пользователей и узнаваемость Bitget Wallet постоянно растут. В настоящее время он может похвастаться более чем 12 миллионами пользователей по всему миру и занимает седьмое место в рейтинге самых популярных криптовалютных горячих кошельков в мире по данным CoinGecko. Кроме того, data.ai поставил его на четвёртое место среди самых загружаемых кошельков в мире за последний месяц.

По данным DappRadar, Bitget Swap часто входит в десятку лучших проектов DeFi по объему транзакций и активным пользователям. Он конкурирует с такими трендовыми проектами, как MetaMask, а иногда даже опережает их. Сообщество особенно предпочитает функцию Swap за ее удобство и эффективность торговли.