Роспотребнадзор испугался «агрессивного продвижения» спиннеров

Роспотребнадзор выступил с заявлением о подготовке исследования спиннеров: по мнению чиновников ведомства, те могут представлять потенциальную угрозу для детей.

Как говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, «в последнее время в России отмечается агрессивное продвижение в детской и подростковой среде так называемых спиннеров».

В связи с этим, «учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества», ведомство и намерено «совместно с научно-исследовательскими организациями» изучить возможные негативные последствия влияния спиннеров на здоровье детей.

Напомним, что спиннер — игрушка, суть которой заключается в возможности вращения ее в руке для расслабления. Ранее на российском телевидении уже выходили сюжеты, в которых в продвижении спиннеров обвиняли оппозицию.

Чиновники Роспотребнадзора уже сейчас выпустили рекомендации для покупателей спиннеров: предложено не покупать их с рук, обращать внимание на возможный химический запах, контролировать, чтобы спиннеры с подсветкой от батарейки использовались маленькими детьми лишь под присмотром взрослых и т. д.

Конкретных причин опасений в связи со спиннерами ведомство не указало.