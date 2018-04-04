Инвестиции в судебные споры и боты-юристы: как развивается Legal tech в Беларуси

Под термином legal tech ещё недавно понимали только внедрение правовых технологических новшеств. Изначально продукты из сферы legal technology были направлены исключительно на практикующих юристов. Но на данный момент в Беларуси появляется масса сервисов, модернизирующих юридический рынок и позволяющих делать правосудие более понятным и доступным для населения.

О том, как новые технологии проникают в юриспруденцию, рассказывает Маргарита Муравская, основатель «ИскИнвест».

Финансирование судебных споров

Если же судебный спор серьезен и требует дополнительного финансирования, то истец или ответчик может воспользоваться краудфандинговыми платформами для привлечения инвестиций в судебный процесс. Это касается в первую очередь коммерческих споров, требующих больших вложений, или же социально-значимых случаев.

Судебное финансирование – новый вид инвестиций для белорусского рынка. Его суть: инвестор покрывает судебные расходы истца в обмен на процент от суммы, присужденной в случае выигрыша. Рынок судебных инвестиций начал зарождаться в 2000-х гг., получив распространение в Австралии, США, Великобритании, Германии и некоторых других странах. Первыми платформами для привлечения финансов в перспективные судебные споры стали «LexShares», «Trial Funder» и «Mighty». В России подобных сервиса два: «SUDInvest» и «Platforma».

В Беларуси «ИскИнвест» - первый и единственный сервис, позволяющий привлечь инвестиции в судебный процесс.

Боты-консультанты

Область права удобна для автоматизации. Типовые функции, которые выполняются юристом изо дня в день, будут в первую очередь автоматизированы. Причем процессом внедрения новых систем занимаются не только крупные в своих сегментах компании, но и сами юристы. Они создают программы, чатботов, где клиенты самостоятельно, в режиме онлайн, могут подготовить несложное исковое заявление, составить договор, зарегистрировать бизнес, задекларировать доходы или получить консультацию. Отличный пример — онлайн-конструктор документов Rules.by.

Онлайн-юристы

Юридические интернет-порталы Беларуси, такие как Pravo.by и belnotary.by, объединяют широкую базу юристов, нотариусов, адвокатов, которые могут проконсультировать клиента по типовым вопросам в режиме онлайн. Главное преимущество – юридическую консультацию можно получить в сети Интернет, не теряя времени на посещение специалиста.

Юрист с искусственным интеллектом

Начиная с 2016 года в США было несколько примечальных кейсов по внедрению ИИ в сферу юриспруденции. Юридическая фирма «Baker & Hostetler» подключила к бизнес-процессам робота-юриста, который работает на основе искусственного интеллекта. Росс, разработанный IBM на базе компьютера Watson, будет возглавлять отдел по делам банкротства. Другая команда американских программистов создала алгоритм, который может предсказывать верное решение Верховного суда США в 70% случаев.

Как ещё один пример роботизации правовой системы, это успешный кейс в Великобритании, где 18-летний программист создал сайт donotpay.co.uk, который помогает автовладельцам автоматически составить и отправить апелляцию на полученную квитанцию о штрафе. Самостоятельно реализовывать ход данной процедуры люди не могут, потому что для многих это достаточно сложно, а услуги юристов почти всегда превышают размер штрафа. Данная технология сэкономила гражданам Великобритании почти 3 млн долларов за полгода. За всё время работы сайтом воспользовались около 86 тыс. человек, и почти 40% апелляций завершились успешно.

Новые вызовы

Сфера legal tech в Беларуси только начинает развиваться, и ей ещё предстоит решить немало проблем и вопросов. Уже сейчас эксперты говорят о том, что legal tech провоцирует «уберизацию» юридической отрасли. Она, безусловно, сделает юридические услуги доступнее и коренным образом изменит саму работу юристов.